Fikk sms ved en feil – endte opp med hovedrollen i reklamevideo

En feilsendt sms fra ordføreren i Sogndal fikk Bjarne Ness (30) til å bli lokalkjendis.

En dag i september i fjor får Bjarne Ness fra Gaular i Sunnmøre en melding om å møte opp til en VG-audition i Sogndal i Sogn og Fjordane. Den unge mannen som til daglig kjører matvarer til et sykehjem i hjemkommunen la først telefonen fra seg og tenkte ikke noe særlig på tekstmeldingen som hadde tikket inn i innboksen.

– Jeg tenkte den var sendt feil og det var den jo. Men dagen etter, sjekket jeg tekstmeldingen en gang til. Alle opplysningene om auditionet sto der og jeg fikk lyst til å prøve meg.

Hadde noen helt andre i tankene



Den utrolige historien startet da ordføreren i Sogndal Jarle Årvoll, ble kontaktet av VG som ville ha kontakt med lokale personer til en reklamefilm.

– Jeg tenkte med en gang på Bjarne Ness, tidligere A-lagsspiller på Sogndal og rektor på ungdomsskolen. Han er over 80 år, og en rasende dyktig forteller, sier Årvoll til avisen Firda som omtalte saken først.

Han hadde søkt opp nummeret til Bjarne Ness (80) som bor i Sogndal. Men nummeret han hadde funnet tilhører Bjarne Ness (30) som bor på Gaular.

– Jeg kjenner ikke ordføreren, jeg vet ikke hvem han er og jeg sa ingenting om at den var sendt feil. Jeg satt meg heller i bilen og møtte opp på audition, forteller 30-åringen som beskriver seg selv som en beskjeden person:

– Hele greien handlet om at jeg lurte på om jeg turte å dra på audition. Jeg hadde jo ikke gjort noe sånt før. Da jeg møtte opp, gjorde jeg bare det jeg fikk beskjed om. Jeg var kjempe nervøs!, forteller han.

Nervøs trengte ikke den unge herren fra Gaular å være. Han endte nemlig opp med å få hovedrollen i VGs reklamevideo.

– Og det er helt utrolig!, sier han entusiastisk til VG.





– Hva synes du om resultatet av at du sendte sms til feil person?

– Det er en søt og fin historie og det er jeg glad for. Jeg tror ikke jeg skal jobbe som filmagent mer og holde meg til politikken, sier ordføreren til VG og legger til:

– Noen har jo fått en fin opplevelse og det er ikke noe mer som gleder meg mer enn det, sier han.

Trodde VG hadde ombestemt seg



Men tiden fra innspillingen til kortfilmen ble publisert var tøff for Ness. I en periode gikk han rundt og trodde at VG hadde ombestemt seg og at han ikke var god nok for rollen likevel.

– Det tok litt tid før jeg hørte noe fra dem etter innspillingen og jeg hadde jo fortalt alle at jeg skulle være med i filmen. Jeg tenkte de ikke ville brukte den likevel så jeg slettet alle eposter og meldinger fra dem.

Men plutselig en kveld spurte dørvakten, ved et utested i Førde, om det er Ness som er med i en video på Facebook.

– Etter det har det bare strømmet inn med positive og hyggelige meldinger fra både kjente og ukjente. Det er kjempeartig, sier Ness.

Kommer på TV i neste måned

Filmene har av forskjellige grunner blitt utsatt flere ganger, opplyser Øyvind Waage, kreativ leder i reklamebyrået Saatchi & Saatchi som samarbeider med VG.

– Nå når de endelig er ferdigstilt og har kommet på lufta, håper vi jo at de får all den oppmerksomhet og heder de fortjener. Hovedrolleinnehaver inkludert! Han er jo et funn, mener vi, sier Waage.

I kortfilmen kan en se Ness som brudgom ved alteret. Men det er ikke bryllupsseremonien som opptar han – det er fotball. Presten blir irritert og ser seg nødt til å frata Ness telefonen til slutt.

Reklamevideoen skal på TV i forbindelse med samarbeidsprosjektet som VG har med eliteserien som starter i begynnelsen av april og da skal den vises på TV, opplyser Vjollca Moazzem som er ansvarlig for produksjonen i VG.