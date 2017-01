DN: Dagbladet åpner for å legge ned papiravisen i 2018

På et allmøte torsdag ble det klart at papiravisen på ukedagene kan legges ned løpet av de to neste årene.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen vil ikke kommentere opplysningene, men sier til DN at han har lagt fram en plan som skal sikre en langsiktig publisistisk virksomhet, med mål om at Dagbladet i fremtiden skal være en viktig stemme i norsk offentlighet.

Planen ble presentert under et allmøte torsdag.

Etter det DN erfarer ser Markussen for seg at papiravisen tidligst forsvinner fra ukedagene om ett år, i løpet av første kvartal 2018. Ifølge avisen er det likevel mer sannsynlig at det tar lengre tid, trolig ikke før i 2019.

Dagbladet har over flere år gått gjennom omfattende kuttrunder. I 2014 ble søndagsutgaven lagt ned, samtidig som de 60 årsverk og 60 millioner kroner. Året etter måtte de la 39 ansatte gå som følge av flere innstramminger i Aller Media.

Da var forklaringen fallende inntekter fra papirutgaven, men også på den digitale plattformen var det tøffe tider for avisen.