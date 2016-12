Derfor trakk VG artikkel om russisk realityshow

VG publiserte i går en NTB-artikkel om et nytt russisk realityshow. Saken ble senere avpublisert.

I artikkelen fremgikk det at deltakerne angivelig kunne voldta og drepe hverandre i Sibirs villmark.

Realityshowets navn er Game2, hvor seerne skal følge 30 deltakere i den sibirske villmarken døgnet rundt gjennom ni måneder. De vil ikke bli filmet av kamerateam, men utplasserte kameraer, ifølge The Guardian, som også opplyser at vinnerpremien er på rundt 14 millioner kroner.

Sammen med nyheten om realityshowet spredte det seg en overskrift om at voldtekt og drap skulle være tillatt. Ifølge faktasjekk-nettstedet Snopes medfører dette ikke riktighet.

– Vi ble gjort oppmerksom på dette av en kunde i går, at saken var funnet på et nettsted som fanger opp falske nyheter. Vår vaktsjef vurderte det dithen at saken høyst sannsynlig ikke medførte riktighet, sier Ole Kristian Bjellaanes, nyhetsredaktør i NTB.

VG trakk også sin publiserte NTB-sak.

– VG har tillit til at sakene fra NTB medfører riktighet, men VG har selvfølgelig et selvstendig ansvar for artiklene som publiseres på våre plattformer. I dette tilfellet burde vi undersøkt vinklingen av saken nærmere før vi publiserte. Det beklager vi, sier nyhetssjef i VG Brynjar Skjærli.

I The Guardian sin omtale av realityshowet kommer det tydelig frem at russisk lov gjelder på russisk territorium, og derfor også i realityshowet. Deltakere som bryter loven, må være forberedt på å bli arrestert.

Imidlertid har det som skal være mannen bak realityshowet, Yevgeny Pyatkovsky, uttalt at de ikke vil forholde seg noen form for krav fra deltakerne i etterkant – uavhengig av hva de måtte oppleve i villmarken.

Det er trolig samtykkeerklæringene deltakerne må skrive under på, for nettopp å skjerme produsentene fra søksmål, som er opphavet til ryktet om at drap og voldtekt ville være tillatt.