Ap-ordfører med sjokkerende uttalelse om norske lover: – De er til for å brytes

Ordfører Oddvar Myklebust (Ap) ville holde sluttpakke hemmelig. Da han ble konfrontert med saken uttalte han at «norsk lov er til for å brytes».

Etter at rådmann i Sandøy, Ann-Heidi Paulsen Orvik, gikk på dagen fikk hun med seg etterlønn i 18 måneder. Etterlønnen, som tilsvarer om lag 1,6 millioner kroner ifølge avisen Nordre, påvirkes ikke om hun eventuelt får en ny jobb i perioden.



Avisen Sunnmørsposten skriver at rådmannen sluttet etter det som ble beskrevet som en konflikt i kommunen. Den offentlige versjonen er at partene kom til enighet om å avslutte arbeidsforholdet.



Avtalen som omhandlet Paulsen Orviks sluttpakke innebar også at summen hun ble tilkjent skulle holdes unna offentligheten.

Både avisen Nordre og Sunnmørsposten søkte om innsyn i sluttpakken med grunnlag i offentlighetsloven. Da søknaden om innsyn kom til Sandøy kommune ble den først avslått. Avisene klaget på avslaget, så fikk Fylkesmannen i Møre og Romsdal saken. Kun kort tid etter dumpet rådmannens sluttavtale ned i avisenes innboks.

Ordfører om loven: – Til for å brytes



Da avisen Nordre konfronterte ordfører Oddvar Myklebust om hvorfor sluttavtalen ble holdt tilbake for offentligheten og at det er et lovbrudd fikk de følgende til svar:



«Det driter jeg i. Vi skal ta vare på arbeidsgiverne. Hva avisen mener, er for meg klinkende likegyldig».

Journalisten spør så om ordfører Myklebust bevisst bryter loven.



– De er til for å brytes når de kan brytes. Sånn er det bare. Når det er til et godt formål, bryter de det alle sammen, både statsminister, Stortinget og regjeringen. Det er noe som heter nødverge i noen få sekunder.

Ordfører Oddvar Myklebust sier til VG at uttalelsene ble som de ble fordi avisen bevisst prøver å skape store overskrifter, og at det ikke var hensikten å unngå offentligheten etter at det var informert om avtalen på et gruppemøte i kommunen.



– Journalisten er ute etter å lage store overskrifter, sier ordføreren til VG om hvorfor han ordla seg på denne måten og legger til:

– Det kom litt ut av kontroll, og det er ikke første gangen.

Ville informere først



Myklebust har vært ordfører i Sandøy kommune i tre perioder. Han presiserer at han ikke bevisst ønsker å bryte loven, men at de ønsket å informere sine egne før saken kom ut i media. På spørsmål om han kjenner på et særlig ansvar som ordfører sier han at han ikke har til hensikt å omgå loven.



– Vi kjenner til offentlighetsloven og vet at den er viktig, sier ordfører Myklebust til VG.

Redaktør Robin Røkke i lokalavisen Nordre sier til Sunnmørsposten at ordføreren står fritt til å mene at spørsmålene til avisa er useriøse.

– Vi stiller spørsmålene vi mener er journalistisk interessant. Åpenhet i offentlig forvaltning er noe av det viktigste pressen kan jobbe for. Bare sånn kan vi unngå maktmisbruk, korrupsjon, slurv og nepotisme, sier Røkke til Sunnmørsposten.

