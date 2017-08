McDonald's stengte restaurant etter gnager-funn

Burgermiddagen hos McDonald's på Gjøvik ble ikke helt som planlagt for Vegard Lindmoen (22) og Sindre Ensrud (20).

– Som du ser i videoen lå det en pommes frites oppå ovnen. Vi satt og spiste da vi hørte krafsing og piping der inne fra. Da jeg tittet ned så jeg en feit rotte, forteller Vegard om tirsdagens kveldsmåltid på McDonald's i Gjøvik.

Han og kameraten Sindre bestilte det de pleide fra menyen, men fikk en uventet gjest under måltidet.

– Det er ikke så kult når man er midt i middagen, men jeg tok det vel med en del fatning. Jeg tror andre ville reagert mer, for å si det sånn, sier Vegard.

Han la ut video av gnagermøtet på sin Facebook-profil onsdag. Der har han døpt dyret Oscar. På et par timer har den blitt sett over 7000 ganger, fått nesten 200 likes og kommentert over 200 ganger.

Stengte umiddelbart

Restauranten svarte Vegard på Facebook hvor de skriver at de stengte lokalet umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker. Det bekrefter kommunikasjonssjef i McDonald's, Erik Lødding, til VG, og sier at det er svært uheldig at skadedyr har kommet inn i restauranten. Han påpeker at det på nåværende tidspunkt ikke er klart hvorvidt det er en mus eller en rotte som har kommet inn i restauranten.

– Vi tar denne saken svært alvorlig. Den aktuelle restauranten ble stengt med én gang gjesten tok kontakt med oss. Det er vi selvfølgelig veldig takknemlig for at han gjorde, sier Lødding.

De har nå tatt kontakt med både Mattilsynet og et skadedyrfirma som skal finne ut av årsaken og tiltak for å forhindre at dette skjer igjen.

– Av sikkerhetsmessige årsaker ser vi det som best at vi stenger restauranten frem til det arbeidet er gjennomført. Det vil nok ta noen dager, men jeg kan ikke si noe eksakt, sier han.

Lødding er ikke kjent med at det skal ha vært problemer med skadedyr på den aktuelle restauranten tidligere.

– Det har vært skadedyr på andre restauranter for flere år tilbake, men det har vært isolerte hendelser som ikke nødvendigvis har noen sammenheng med hverandre. Vi gjør det vi kan for at det ikke skal være skadedyr på restaurantene, sier han.

– Kan dra med seg smitte

Avdelingsleder i Mattilsynet i Mjøsområdet, Bente Fauske, forteller at de ser alvorlig på hendelsen.

– Alle restauranter har ansvar for å sørge for at det ikke kommer inn skadedyr. Rotter kan dra med seg smitte som kan spres med mat, forteller hun.

Hun forteller at Mattilsynet vil gjøre en inspeksjon på restauranten etter at de har fått beskjed om fra McDonald's at lokalet er i stand igjen.

Hun er ikke klar over om det er en rotte eller en mus. Dersom det er en rotte er det først og fremst diaréfremkallende bakterier som er det største problemet, ifølge Folkehelseinstituttet.

Vegard forteller at de nok ikke kommer tilbake til restauranten med det første.

– Det blir nok en pause fra McDonald's etter dette. I hvert fall til butikken åpner igjen, sier han.