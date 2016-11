Lossetrøbbel drepte 10.000 fisk

Lossingen av 10.000 fisk som bekjemper lakselus gikk ikke helt som planlagt. Alle fiskene døde i forsøket.

I tillegg til at den brukes til å lage kaviar, kan den lille fisken rognkjeks kjempe mot den beryktede lakselusa. Rognkjeks blir plassert ut i laksemerder for å snappe lus.

Nord-Senja Laks bestilte nylig 10.000 rognkjeks av Finnmark Rensefisk A/S. Fraktingen av fisken gikk ikke helt som det skulle.

– Vi må dessverre informere om at transporten og lossingen fra bil til båt har vært en for stor påkjenning for fisken, skriver driftsleder i Nord-Senja Laks, Petter Gundersen, i en e-post til Mattilsynet.

I e-posten til Mattilsynet skriver Nord-Senja Laks at de underveis var usikre på om fisken ville klare seg, men at de etter å ha vurdert situasjonen kom fram til å gjennomføre lossingen. Driftsleder i Nord-Senja Laks ønsker ikke å uttale seg i saken, og har henvist til Finnmark Rensefisk.

Ønsker alle fakta på bordet



På spørsmål fra NRK om hvordan dette kunne skje, sier Loyd Dalva i Finnmark Rensefisk at han ikke ønsker å kommentere før alle fakta er på bordet, og alle parter har kommet med sin rapport.

– Dette er første gang fisk har dødd under transport så lenge jeg har jobbet her, sier han.

– Nå er jeg opptatt av å komme til bunns i årsaken, og deretter ta en evaluering av dette så det ikke skjer igjen, sier Dalva.

Mattilsynet skal rutinemessig opprette sak på forholdet.