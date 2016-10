Dette er en mattransport

Oljen rant fra den gamle lastebilmotoren som var stuet sammen med tørrfrisk på vei til Nigeria. Planen var å selge fisken som menneskemat.

Nå kan tørrfisken i stedet destrueres, etter at Oslo tingrett denne uken ga Mattilsynet medhold på alle punkter i rettssaken mot selskapet, Fishmail Export.

Rettsaken kom i kjølvannet av at Mattilsynet og Tollvesenet kontrollerte en container som skulle sendes til Nigeria i fjor høst.

De hadde fått tips om at containeren, som ifølge tolldeklarasjonen skulle inneholde biler, bildeler, bleier og sykler, også inneholdt større mengder tørrfisk. Noe som viste seg å være riktig.

Slik beskrev Mattilsynets kontrollører det de så, i sin rapport:

«En del av sekkene med tørrfisk lå i to biler som sto i containeren. Flere sekker som lå i bilene var sorte av skitt fra innsiden av bilene. Midt i containeren stod en gammel lastebilmotor på skrå.

Det rant motorolje fra denne motoren. Flere av sekkene som stod under motoren var tilgriset med motorolje. Noen sekker bar preg av å ha vært i bakken under håndtering, og hadde rester av gjørme på seg. Da bilen som stod ytterst i containeren skulle kjøres ut, måtte bilen ruses kraftig. Hele containeren ble fylt av sort, oljete eksos.»

OLJESØL: Mange av jutesekkene som tørrfisken lå i var tilgriset av olje. Foto: MATTILSYNET

Containeren inneholdt til sammen 156 sekker med tørrfisk som ikke var tolldeklarert.

Da Fishmail tre dager senere sendte inn tolldeklarasjon, kom det frem at tørrfisken var ment som menneskeføde. Da fattet Mattilsynet hastevedtak om omsetningsforbud og destruksjon.

– Fullgod mat



– Det er ille hvis fullverdige matvarer for en million kroner skal gå på søppelhaugen, sier talsmann for Fishmail, Finn Eriksen, til VG.

Han forteller at Nigeria er et stort og viktig marked, og at nigerianere bruker tørrfisk både i fiskegryter og i supper.

– Hva tenkte dere på da dere lastet jutesekker med tørrfisk inn i en container sammen med bildeler og en oljelekkende motor?

– Fishmail har ikke noe med transporten til Nigeria å gjøre. Vi er bare ansvarlige for å få fisken til Oslo, og for å tolldeklarere den her. Det er de nigerianske kjøperne som er ansvarlige for omlastingen og den videre transporten, sier han.

BIL OG MAT: Sekker med tørrfisk var også stablet inne i bilene. Foto: MATTILSYNET

Selskapets advokat, Tor Engeness, mener at Fishmail urettmessig blir holdt ansvarlig for dette. Når fisken er beslaglagt får ikke selskapet oppgjør. I tillegg er de nå dømt til å betale saksomkostninger på 58.000 til Mattilsynet.

Advokat Engeness forteller til VG at det nigerianske markedet etterspør tørrfisk av en annen kvalitet enn for eksempel det portugisiske og italienske markedet.

– Men nigerianerne vil vel ikke ha fisk som er ødelagt av olje?

– Nei, men poenget er at fisken ikke er ødelagt. Man bør riktig nok ikke blande mat og motor under transport, men all fisken blir ikke ødelagt selv om noen sekker har fått oljeflekker på seg. Det finnes heller ingen kjente eksempler på at tørrfisk har skapt helseskader på grunn av dårlig kvalitet. Det er forskjell på dette produktet og på ferskvarer, sier han.

Fishmail har i sin klage på omsetningsforbudet anført at tørrfisken på grunn av sin beskaffenhet, er helkonservert i seg selv.

Og videre at den i mange ledd blir behandlet med vasking, banking og koking før den spises. «Fiskeskinnet i seg selv er en meget god emballasje for fiskekjøttet og er en hindring mot forurensing» heter det videre.



Oslo tingrett har likevel valgt å se på tørrfiskpartiet om uegnet for kosum.

Tingretten legger i tillegg vekt på at sekkene ikke var merket på en slik måte at de kunne spores tilbake til produsenten. Det i seg selv er tilstrekkelig for å fatte vedtak om omsetningsforbud og destruksjon.

– Mattilsynet er fornøyd med at Oslo tingrett har gitt fullt medhold, og at fisken nå kan destrueres. Dommen er imidlertid ennå ikke rettskraftig, og vi vil fortløpende vurdere hvorvidt destruksjon skal utsettes til en eventuell ankeforhandling, sier seksjonssjef Inger-Marie Øymo som er saksbehandler i Mattilsynet.

Fishmails advokat Tor Engeness sier til VG at dommen er så fersk at de ennå ikke har tatt stilling til om den skal ankes.