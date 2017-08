150 villrein skutt – mistenker at to var smittet av dødelig skrantesyke

Etter at nedslaktingen av villreinstammen i Nordfjella har pågått i fem dager, er det felt 150 dyr. To av dem var høyst sannsynlig bærere av skrantesyke.

Dette melder Mattilsynet på sine hjemmesider. Den lumske og langsomt drepende

Skrantesyke Skrantesyke – chronic wasting disease (CWD) – er en sykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den ble i 2016 påvist hos fire villrein og to elger i Norge. Skrantesyke kjennetegnes ved gradvis tap av nerveceller i hjernen, nevrologiske symptomer og avmagring. Sykdommen har dødelig utgang. I mars vedtok Landbruksdepartementet å jakte ned og avlive hele villreinstammen i Nordfjella, om lag to tusen dyr. Området ligger mellom riksvei 52 over Hemsedal og riksvei 50 Hol-Aurland.

skrantesyken ble oppdaget på i alt fire villrein og to elg i vår, og førte til beslutningen om å jakte ned hele den om lag 2200 dyr store villreinstammen i Nordfjella.

Leste du: Alle skal bort – tidenes største villreinjakt

– De felte dyrene hadde ingen symptomer, men den første labtesten ga positivt utslag for ransekake. Diagnosen forventes å bli endelig bekreftet av Veterinærinstituttet i løpet av noen dager, og det er alle grunn til å tro at den blir bekreftet. Dyrene ble felt under ordinær jakt, som er et ledd i den nasjonale aksjonen for i kvitt den dødelige sykdommen, opplyser seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet til VG.

Dramatisk: Vurderer helikopterjakt på villrein

Samler inn alt

Våren 2016 ble det funnet to skrantesyke dyr, ytterlige to ble funnet under jakten høsten 2016. Dette var grunnlaget for edstaket om å ta ut hele stammen på 2200 dyr. Ett sykt dyr ble funnet i juni i år.

– Vi håper å være tidlig nok ute, for nne stanse spredningen av skrantesyke, sier Ruud Alvseike.

VILLREIN I AURLAND: Hele flokken på om lag 2200 villrein i jaktsone en skal utryddes i kampen for tanse den dødelige og smittsomme skrantesyken. Foto: Knut Fredrik Øi/Aurland Fjellstyre

Når skrantesyke først er mistenkt, skal ikke en eneste del av dyret bli liggende igjen i

naturen eller noe annet sted:

– Når dyrene felles, blir vommen tatt ut, og lagt i spesielle biosekker, som blir sikret på stedet mot åtseldyr. Det blir også sendt inn GPS-koordinater for ekkene, slik at de som nå har mistanke om smitte, kan finnes igjen av helikopter senere hvis det trengs, og fraktes til oss hvor de blir tatt vare på. Alle andre deler av dyret blir også hentet inn fra jegeren til oss.

30 om dagen

I løpet av gigantjaktens fem første dager er det meldt om 150 felte dyr, et tall som er nokså brukbart om jegerne skal kunne felle flesteparten av de om lag 2200 villreinene innen 1. november. 30 om dagen i snitt vil utgjøre om lag 2500 dyr i løpet av denne jaktperiodens 83 dager.

– Det er et ønske om å ta ut meste mulig av stammen i løpet av den ordinære jaktperioden, og det gjøres nå en stor innsats av jegere og andre lokalt for å det til. Vi er også avhengig av været, om det skal kunne utføres effektiv og sikker jakt.

Hjorteurin mulig smittebærer

Årsaken til at skrantesyke har rammet norsk villrein, er ukjent. Smitten kommer fra et såkalt prion, et protein i samme familie som blant annet kugalskap. Skrantesyke er utbredt blant hjortedyr i USA og Canada, men inntil i vår ikke påvist i Norge eller i øvrige Europa.

En mulig smittekilde er hjorteurin, som selges til jegere for fungere som lokkestoff under jakten.



– Det er påvist at urin fra en skrankesyk hjort vil kunne bære smitten. Derfor forbød vi salg av slik hjorteurin straks, sier seniorrådgiver Kristin Ruud Alvseike i Mattilsynet.