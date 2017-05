VGs store matbørs: Rema billigst igjen

VGs matbørs viser at kjedene følger hverandre tett. Av 80 varer har 66 varer samme pris i de tre lavpriskjedene.

Rema 1000 kommer best ut i VGs store matbørs, men bare 10 kroner skiller handlekurven fra Kiwi som denne gangen kommer på annenplass.

Det har stormet friskt rundt Rema-kjeden etter at det i januar ble kjent at populære merkevarer ville bli kastet ut av butikkhyllene. Lanseringen av «bestevenn»-strategien satte sinnene i kok, og flere oppfordret til boikott av kjeden.

Rema 1000 dominerte tidligere VGs pristester, men de siste par årene har både Kiwi og Extra stukket av med seieren flere ganger.

– Lav pris er jo selve DNA-et. Når vi blir utfordret fra alle kanter har vi vært tydelige på at vi aldri gir oss på pris, sa Remas kategoridirektør Lars Kristian Lindberg til VG i januar.

Nå kan det se ut som om kjeden har fått lønn for strevet.

Rema tar tilbake tronen som den billigste kjeden, og vinner VGs matbørs. Men bare 10,31 kroner skiller Rema fra konkurrenten Kiwi.

Remas handlekurv ender på 2430,54 kroner, mens konkurrentene Kiwi og Extra er henholdsvis 0,42 prosent og 0,71 prosent dyrere totalt.

Fakta om VGs matbørs ■ Varene er handlet inn av VGs journalister i Oslo-området mandag 8. mai mai 2017. Journalistene har opptrådt anonymt. ■ Butikkene det er handlet i er Kiwi, Rema 1000, Extra, Meny, Spar og Coop Mega. ■ VGs journalister gikk til kassen hos Kiwi, REMA 1000 og Extra på samme tidspunkt. ■ Utgangspunktet er vareutvalget i den enkelte butikk på kjøpsdagen. Om nødvendig har vi handlet i flere butikker samme dag. ■ Tilbudsvarer på kjøpsdagen er tatt med. Det er ikke tatt hensyn til rabattordninger eller medlemskap. Vareutvalget: ■ Av 80 varer er 58 varer identiske merkevarer. ■ 10 p rodukter er i kategorien frukt og grønnsaker. ■ Når produsent eller merkevarenavn ikke er oppgitt har vi valgt billigste produkt ut fra pris på hyllekant. Ved tvil har VGs journalister spurt betjeningen i den enkelte butikk. ■ Mengden og størrelsen vi har vært ute etter fremgår av tabellen. ■ Det er valgt billigste produkt i samme størrelse så nær oppgitt mengde på handlelisten som mulig. ■ Vekten er omregnet der pakningsstørrelsen avviker. Dette gjelder for følgende varer: Entrecôte, kyllingfilet, laksefilet, hvetemel, paprika, Dr. Oetker Ristorante, Ridderost, Polly peanøtter og Maarud Potetgull. ■ Prisen i VGs matbørs er basert på kassekvittering. VG forholder seg utelukkende til kvitteringen, og forutsetter at butikkpersonalet har slått inn riktig pris på varen. I enkelte tilfeller har vi brukt pris på hyllekant hvis varen ikke var tilgjengelig i butikk. I disse tilfellene har VGs journalist fotografert prisen på hyllekanten. ■ Alle varene er kjøpt og betalt av VG. Prisene er hentet inn uten kjedenes medvirkning. ■ Matvarene i VGs matbørs doneres til Matsentralen i Oslo. ■ Vi tar forbehold om at prisen i VGs matbørs kan være endret etter kjøpsdato. ■ VGs matbørs er i utgangspunktet utarbeidet i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), og viser et noenlunde normalt ukeforbruk fra dagligvarebutikken for en familie på fire.

• I påleggskategorien reddes Rema av Ridderosten som er 10 kroner billigere enn hos konkurrentene Kiwi og Extra.

• Posene med Polly peanøtter er billigere hos Kiwi og Meny, men har 25 gram mindre peanøtter i posene enn om du handler i de andre kjedene. Også Maaruds Potetgull har ulik vekt i flere av kjedene.

• Hos Kiwi er agurk, druer og tomater dyrest av lavpriskjedene. Fiskebolleboksen er Kiwi billigst på av alle.

• Extra har dyrere Q lettmelk, men er billigst på økologiske egg.

Har du tips om dagligvarebransjen eller matvarepriser? Tips VGs journalister Nina Andersen eller Nanna Johannessen.

Mange like priser

Prisoversikten her viser tydelig at kjedene følger hverandre tett.

Av 80 varer har de tre lavpriskjedene lik pris på 66 varer innenfor tiøringen. For Rema, Kiwi og Extra gjelder det i alle de ni varekategoriene.

I supermarkedkjedene er prisbildet mer differensiert.

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI forklarer det sterke prispresset og de like prisene med at priskonkurransen nå har forskjøvet seg mer over til spesialrabatter og lojalitetskort.

– Frukt- og grøntrabatter er typisk, men vi ser også at det dukker opp rabatter på andre varer som for eksempel is, sier Gisholt.

Han viser til at VGs matbørs ikke fanger opp rabatter gjennom kjedenes egne fordelskort.

Økt vareutvalg

Ved VGs siste matbørs med både lavpris- og supermarkedkjeder i september i 2016, kom Extra-kjeden ut som den billigste dagligvarekjeden.

Da inneholdt handlekurven til sammen 64 varer.

Denne gangen har VGs matbørs økt antall matvarer til 80. Flere av varene på listen er også skiftet ut med nye produkter.

Supermarkedene har som kjent et større vareutvalg enn lavpriskjedene. Allikevel hadde ikke VGs journalister særlig problemer med å fylle handlelisten fra seks forskjellige kjeder med til sammen 58 eksakt like merkevarer.

Men tar man utgangspunkt i VGs handlekurv, kan det fort bli dyrt å legge handelen til supermarkedene:

Hos Meny, Spar og Coop Mega må du betale fra 2634,30 kroner til 2803,18 for de samme varene.

Prosentvis er kjedene henholdsvis 8,38 prosent, 12,14 prosent og 15,33 prosent dyrere enn matbørsvinneren Rema.

• Meny er billigst av supermarkedene, og vinner i åtte av kategoriene.

• Hos Coop Mega koster VGs matkurv 168,88 kroner mer enn på Meny. Kategorien kjøtt og fisk gjør Mega til den aller dyreste supermarkedkjeden.

KRITISK: – Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger bidrar det til å tilsløre prisbildet, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet. Foto: Kjell Håkon K. Larsen , I

• Spar kommer ut som nest dyreste supermarked, men er billigst av de tre på søtt og salt.

Det er altså penger spart på å bytte butikk for en familie.

Mye å spare i året

VGs «matbørsfamilie» er et ektepar i førtiårene med to barn på fem og elleve år som i gjennomsnitt har en årsinntekt på 774.000 kroner etter skatt.

Statistisk sentralbyrås forbrukerundersøkelse fra 2013 viser at norske husholdninger bruker 12 prosent av inntekten på mat og alkoholfri drikke.

Lyst til å spare mer? Her er VGs

For VGs matbørsfamilie tilsvarer dette 92.880 kroner som brukes på mat i året.

Matbørsfamilien vil dermed kunne spare hele 12.347 kroner i året på handle hos REMA 1000 fremfor hos Coop Mega.

Om familien legger handleturen til Kiwi eller Coop Extra vil de kunne spare henholdsvis 1205 kroner eller 11.783 kroner i året på butikk-byttet.

Forbrukerrådet: – Ingen av kjedene har som mål å være billigst

Matkjedene: Disse tre kjedene har 96 prosent av dagligvaremarkedet i Norge. ● Norgesgruppen 42,3 %: Meny, Kiwi, Spar og Joker ● Coop 29, 4 %: Coop Mega, Extra, Coop Prix, Obs og Marked ● Rema 1000 24,4 % Kilde: Nielsen

VGs matbørs avslører at 66 av varene har samme pris i de tre lavpriskjedene. Ifølge Forbrukerrådet viser det at ingen av kjedene har som mål å være billigst.

– Når de har lagt seg på et så likt nivå, kan det tyde det på at ingen av dem virkelig utfordrer på pris. Ingen har som mål å være billigst, men slår seg til ro med å være like billig, sier Forbrukerrådets fagdirektør for handel Gunstein Instefjord.

– I et sunt marked konkurrerer butikkene på både beliggenhet, utvalg, kvalitet og pris. Det gir et mangfold til riktig pris. I stedet ender forbrukeren opp med å betale mer for varene enn nødvendig, sier Instefjord.

Instefjord mener at når de ligger så likt innenfor sammenlignbare profilhus viser det også at det lite konkurranse på pris.

– Og når konkurransen er for dårlig er det nok ofte slik at vi ender opp med å betale mer for varene enn det vi burde, sier Instefjord.

Handle i blinde

KIWI: Kommunikasjonssje Kristine Aakvaag Arvin. Foto: Kiwi

– Kan det tyde på prissamarbeid mellom kjedene?

– VGs tall bekrefter Forbrukerrådets bekymring for at butikkene har meget god oversikt over hverandres priser. Den som må handle i blinde er forbrukeren, sier fagdirektøren til VG.

– Hva med kjedenes rabattordninger?

– Dersom konkurransen flyttes mer over på lojalitets- og rabattordninger kan det ha betydning for prisbildet i hyllen. Når det ikke lenger er prisen i hyllene som gjelder, men ulike rabattordninger bidrar det til å tilsløre prisbildet. Det blir vanskeligere å ha oversikten over hva dagligvarer faktisk koster og å sammenligne priser, sier Instefjord.

Remas prisdirektør Stian Mårdalen er enig med Forbrukerrådet i at prisavstanden er for lav.

– Vi jobber hele tiden med å bli enda mer kostnadseffektive, slik at vi kan ha enda lavere priser. Konsumprisindeksen viser at matvarer ligger langt lavere enn den generelle inflasjonen i Norge, sier Mårdalen.

Skivebom

Kommunikasjonsdirektør i Coop Norge Bjørn Takle Friis avviser uttalelsene fra Forbrukerrådet om at ingen av kjedene har som mål å være billigst for skivebom.

– Dette er skivebom fra Forbrukerrådet. SSB-tall viser at matvareprisene gikk ned med 2,1 prosent i april. Dette skyldes at Extra, OBS! og konkurrentene jobber knallhardt hver dag for å være billigst, sier Takle Friis.

Kiwis kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin sier konsumprisindeksen på matvarer har gått ned 2,3 prosent de siste 12 månedene.

– Det er et resultat av beinhard konkurranse mellom lavpriskjedene, mener Arvin.

DETTE SVARER KJEDENE:

REMA 1000: – Vi er glade for at vi vinner pristesten, men skal jobbe enda hardere for at kunden skal oppleve at det lønner seg vesentlig mer å handle på Rema 1000, sier prisdirektør Stian Mårdalen.

KIWI: – Kiwi skal alltid være billigst. Vi gir oss aldri, og prisene er allerede endret, sier Kommunikasjonssje Kristine Aakvaag Arvin.

EXTRA: – I Extra lytter vi til kundene. De vil ha supermarkedsortiment til lave priser og det får de hos oss. Med medlemsrabatt på én prosent er vi faktisk aller billigst. Det er derfor Extra er vekstvinner i dagligvaremarkedet, sier kjededirektør Christian Hoel.

MENY: – Vi jobber hver eneste dag for å holde prisene nede. Hos Meny får kundene stort utvalg, god service og lave priser i en og samme butikk. Vi er stolte av at bransjen nylig kåret Meny til Norges beste dagligvarekjede, sier Meny-sjef Vegard Kjuus.

SPAR: – Vi i SPAR jobber aktivt for å være Norges billigste supermarked. Vi kan tilby kundene rå tilbud hver uke og et bredt utvalg av ferskvarer og nystekte bakervarer, sier kjededirektør Ole Christian Fjeldheim.

COOP MEGA: – Coop Mega skal være best på kvalitet, utvalg og service og akkurat nå har vi 20 prosent på Norges største utvalg av økologiske produkter. Her har vi allikevel bommet, for vi skal være den billigste supermarkedkjeden. Vi retter på dette umiddelbart, sier kjedesjef Daniel Pedersen.