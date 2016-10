Truer med søksmål etter pizzakrangel

Peppes anklager pizza-nykommeren Peppeno’s for å etterligne sin merkevare, og får støtte av Konkurranseutvalget. Om du legger trykk på riktig stavelse klinger navnene ganske likt, mener de.

Den nye pizzakjeden Peppeno’s Pizza gikk under radaren i et drøyt år før storebror Peppes ble klar over sin nye konkurrent på Østlandet. Peppeno’s har i dag to lokaler i Oslo og ett i Lillestrøm, og har ifølge Peppes forsøkt å kapre deres profil.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

Kapringen skal ha skjedd ved å kopiere navn, nettside, beskrivelsen og navnene på de forskjellige pizzaene, samt det visuelle uttrykket.

– Saken er den at Peppeno’s markedsføring er egnet til å forvirre så mye at folk lurer på om vi er samme konsept. Når våre kunder kontakter oss og fordi de er forvirret sier det seg selv at det har gått for langt, sier Thomas Grotle, Markeds- og innovasjonsdirektør i Peppes, til VG.

Tok grep

Peppes sendte inn en klage til Næringslivets konkurranseutvalg der de hevder dette er «systematisk ettergjøring som er i strid med god forretningsskikk». Konklusjonen er klar, og i det store og det hele får Peppes medhold i pizza-klagen.

– Dette handler ikke om at vi er redde for konkurranse. Det er så klart helt greit. Problemet er at noen helt systematisk bruker vårt uttrykk og våre virkemidler for å villede våre kunder. Da må vi ta grep. Heldigvis var konkurranseutvalget enig med oss, sier Grotle.

Vil gjøre noen endringer

Daglig leder i Peppeno’s Suganthan Easwaran sier han tar konkurranseutvalgets avgjørelse til etterretning, men at det aldri har vært hans intensjon å kopiere Peppes’ konsept. Noen ting ved Peppeno’s blir også endret.

– Ja, tekstene på nettsiden var for like, men de har vi endret. De stammer fra dem som lagde nettsiden for oss, sier Easwaran til VG.

En ring rundt logoen på pizzaesken gjør den til forveksling lik Peppes’ sier konkurranseutvalget. Dette var heller ikke meningen, hevder daglig leder.

FOR RØDT? Dette er konkurrentenes respektive pizzaesker. Riktignok er de ganske like i rødfargen, men Peppeno's mener den åttekantede boksen, og den karakteristiske pizzastykkeformede apostrofen i logoen gjør de umulig å forveksle. Foto: , Næringslivets konkurranseutvalg

– Det er egentlig ikke en del av logoen, og sirkelen er bare på eskene. Det er noe produsenten har lagt til. De holder til i Tyrkia, og jeg tror ærlig talt ikke de kjenner til Peppes. Vi ber dem likevel fjerne ringen, sier han.

– Ville unngå trøbbel i USA

Pizza-gründeren sier han ville kalle kjeden «Peppino’s» etter en amerikansk pizzakjede, men valgte Peppeno’s med e for å unngå trøbbel dersom inspirasjonskilden oppdaget sin norske navnebror.

Ironisk nok havnet han i navneknipe hjemme i Norge i stedet.

«Peppens pizza har valgt et navn som er forholdsvis likt kjennetegnet Peppes Pizza. Innklagedes navn skiller seg kun ved en stavelse mer ved slutten av navnet, og er derfor svært likt ved bruk i skrift.», skriver konkurranseutvalget.

Særlig de som legger trykket på første stavelsen i ordet står i fare for å forvirre PEPPE-nos med PEPPES:

«Navnet blir da også svært likt ved uttale»

Easwaran har likevel ikke tenkt å kvitte seg med navnet.

– Det har blitt godkjent som et registrert varemerke av Patentstyret, så jeg tror det er greit, sier han.

Medhold på rødfarge



Ved en av anklagene ble den lille kjeden hans også frikjent i den ellers ganske knusende konklusjonen:

«Det er ikke fremlagt dokumentasjon for at fargen rød […] er usedvanlig eller gjennom innarbeidelse fremstår som særpreget for Peppes Pizza.»

– Heldigvis. Peppes har ikke funnet opp røde pizza-esker, liksom, sier Easwaran som bedyrer at han aldri ønsket å kopiere noen når han startet opp pizzabedriften:

– Våre kunder tror ikke de spiser hos Peppes. De skjønner forskjellen.

Kan bli søksmål

– Nei, rødt er ikke en uvanlig farge. Sett i sammenheng med de andre detaljene oppstår det imidlertid et litt annet bilde. Summen av enkeltelementer er til sammen en kopi av Peppes uttrykk, selv om fargen rødt isolert sett ikke er det, sier Thomas Grotle i Peppes.

Han kjenner ikke til hvilke endringer konkurrenten vil gjøre, men avventer svar fra motpartens advokat. Dersom dette ikke er tilfredsstillende vil Peppes vurdere å gå hardere til verks, sier han:

– Vi har ikke konkludert med neste steg, men dersom de ikke retter seg må vi vurdere søksmål.

