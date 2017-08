Nå kan du sjekke hvem som har billigst mat i nabolaget

ARENDAL (VG) Forbrukerrådet lanserer i dag en tjeneste hvor du kan klikke deg inn og se hvor mye en handlekurv med mat koster i dine lokalbutikker. Den blir kritisert av flere aktører.

Appen «Peiling» skal gjøre at forbrukerne kan se hvor mye en utvalgt handlekurv koster i ulike butikker og dagligvarekjeder. Der kan du klikke deg inn fra klokken 0800 onsdag på «finn billigste handlekurv».

Du kan også klikke deg inn her, på deres portal, for å finne prisene.

– En maskin velger ut 200 tilfeldige varer utifra de 1500 mest vanlige merkevarene i dagligvarebutikkene. Enkeltbutikkene i hele landet rapporterer inn prisene og vi setter sammen en handlekurv, som varierer fra uke til uke, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland.

Appen er omstridt, blant annet fordi den ikke viser priser på enkeltvarer og fordi de ikke har fått til å vise hva som er prisen i realtid: Prisen varene har i butikken akkurat nå.

– Vi samler inn prisene over en uke og presenterer gjennomsnittsprisen for varene den uken, den påfølgende torsdagen. Det betyr at kundene kan se hva kurven kostet i forrige uke.

– Hva er årsaken til at dere ikke kan vise hva prisen er akkurat nå?

– Fordi Konkurransetilsynet ikke godtar at vi offentliggjør prisene. De mener der vil kunne svekke konkurransen at kjedene får full innsikt i konkurrentenes priser; de mener de da lettere vil kunne tilpasse prisen til konkurrentene.

– Dere kan bli anklaget for bare å ha fokus på pris – ikke på kvalitet?

– Det er mange som tenker kvalitet, sunnhet og lignende når de handler. Det har vi gjort enklere for dem med appen, som viser innhold, allergener, merkeordninger for norske dagligvarer og mulighet til å se hvilke butikker som selger de varene du trenger, forteller Flesland.

Egne merkevarer



Dagligvarekjedene har økt andelen egne merkevarer de siste årene, men de er ikke med i oversikten.

– Det er vanskelig å sammenlikne egne merkevarer, fordi de er ulike, men vi jobber med å finne løsninger hvor de også kan bli med.

– Frukt og grønt og fisk er heller ikke med i handlekurven?

– Det kan foreløpig ikke inkluderes i ordningen fordi de ikke har såkalte GTIN-koder, slik at de registreres likt i butikkene. Vi jobber hardt for å få det til at disse blir en del av tjenesten så fort som mulig. Kurvene slik de er i dag gir likevel en god indikasjon på hvor det er billigst å handle:

– Dagligvaremarkedet er et av de eneste markedene hvor forbrukeren ikke har informasjon om prisene før de faktisk står ved hyllekanten. Det vil vi gjøre noe med, sier Randi Flesland.

Hun fremholder at det årlig omsettes dagligvarer for over 160 milliarder kroner i Norge, og at det hentes ut milliardoverskudd.

– Ved å gi mer kunnskap ønsker vi å øke både forbrukermakten og konkurransen, sier hun.

Kiwi billigst



Da VG sjekket appen på et område nord for Oslo sentrum, viste den at en Kiwi-butikk kom best ut med en pris på 5441 kroner for en handlekurv. Nest billigste kjede var Extra-butikk med 5519.

Dyreste var en Matkroken-butikk med 6850 kroner.

Tjenesten «Sjekk dagligvarer» er utviklet av Forbrukerrådet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Syv millioner



– Det er et mål for denne regjeringen at vi skal ha effektive markeder med sunn konkurranse. Med tjenesten vi lanserer i dag vil vi bidra til at kundene kommer i førersetet og får mulighet til å gjøre valg på egne premisser, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Tjenesten har det kostet syv millioner kroner å lage.

Kritiske aktører



Aktørene er kritisk.

– Dette er langt unna dem ambisjonen Flesland hadde; hun ønsker at folk skulle få sette sammen sin egen handlekurv og se prisen i de ulike aktuelle butikkene før de gikk og handlet. Nå kommer de med en ordning hvor du bare får se prisen på en handlekurv fra forrige uke, hvor du ikke får vite hva som er oppi. VGs matbørs vil da ha større troverdighet, fordi vi får se prisen på enkeltvarer, sier administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel.

Bondelaget kritisk



Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er kritisk.

– Det ser dessverre ikke ut til at dagligvareportalen vil gi forbrukeren noe særlig av merverdi, og er ikke i tråd med den portalen som Matkjedeutvalget skisserte. Vi frykter at portalen bare vil øke prisfokuset, og den vil ikke fremme kvalitet som konkurransefortrinn. Den vil kunne gi merkostnader for forbruker eller produsenter. Portalen vil ikke demme opp for maktkonsentrasjonen i dagligvarehandelen. Det haster å få på plass en lov om god handelsskikk, sier han.

Rema



Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000, Mette Fossum, har to hovedinnvendinger.

– Dagligvareportalen var et godt initiativ og med gode intensjoner. Slik vi ser det nå, er noe av svakheten ved portalen sammenlignet med for eksempel VGs matbørs, at den ikke viser priser enkeltprodukter, men en samlet handlekurv. I tillegg baserer den seg på et gjennomsnitt av priser i uken som har gått, framfor å gi forbrukeren oversikt over prisene på det tidspunktet han eller hun skal handle.