Nå er de her – norske jordbær

LIER (VG) Litt kjølig overskyet vær gir perfekte bær, fulle av smak. Men rekordavling blir det ikke hos jordbærbonde Marius Egge (58).

Han skuer ut over jordbærplantene som står tett i tett, grønne og fine.

– Jordbærdyrkere og turister har motstridende værinteresser, sier Egge, som er fornøyd med været så langt denne jordbærsesongen – som i Lier startet for en uke siden.

– Er det for varmt, kommer alt på en gang og man får bløtere bær og dårligere kvalitet, forklarer han.

Modnes alt samtidig, synker også prisen.

50 kroner kurven

MODNES: Store forskjeller mellom dag og nattetemperatur gir mer smakfulle bær, ifølge jordbærbonde Marius Egge. Foto: Therese Alice Sanne , VG

I Lier kunne man fredag kjøpe jordbær langs veien til 50 kroner kurven. For mindre bær med et ikke like «fresht» utseende, var prisen det halve.

Hilde-Kristin Mannerud Kjenner (28) kjøpte to kurver førsteklasses bær. Og hun foretrekker definitivt norske jordbær fremfor importerte.

– Ja, det er de beste. Selv om de er litt dyrere, så er det nå de smaker best, sier Kjenner, som allerede har kjøpt norske jordbær to ganger tidligere dennes sesongen.

Hun forteller at hun bare kjøper importerte bær når det er snø ute.

– Jeg elsker jo jordbær og da kan jeg ikke kjøpe norske. Men nå blir det bare norske fremover, sier 28-åringen.

Forsinket på grunn av snø

Da Egge var guttunge startet gjerne jordbærsesongen rundt St. Hans, og noen år i det siste har man faktisk kunnet begynne å høste allerede i slutten av mai, men det har vært ekstremt tidlig.

– I år er vi syv til ti dager senere enn vanlig, forteller Egge.

Det skyldes blant annet to snøfall i april og ett i slutten av mai.

JORDBÆRVÆR: Jordbærbonde Bonde Marius Egge i Lier tror ikke det blir rekordavling i år, men det litt kjølige været gir bær av prima kvalitet. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Bama opplyser at jordbærsesongen landet rundt er i normal gjenge.

Når dagtemperaturen ligger på under 20 grader og det er mellom 10 og 15 grader om natten, får man faste og friske jordbær. Det er store forskjeller på dag og nattemperatur som gir mye smak, forteller jordbærbonden.

– Dette blir ikke året med den aller største avlingen, men med god kvalitet og rolig og fin innhøsting, tror Egge-

Han forventer at fasit blir rundt 150 tonn jordbær i år, mot 200 tonn til vanlig.

– Men det er ikke noen dramatikk i det siden vi kompenserer mye på pris, sier Egge.

Han tipper – og håper – at prisen ikke vil gå under 30 kroner kurven.

– Og det bør det koste, skal vi ha noe igjen. Det er en fornuftig pris. For 30 år siden var vi 4500 jordbærdyrkere, nå er vi 360. Skal vi overleve, må vi tjene penger. Jordbærplukkerne har tarifflønn og det gjør norske produkter dyrere, sier Egge som tror forbrukerne har forståelse for det.

Vi spiser mer jordbær

Men selv om det er færre jordbærdyrkere, dyrkes det stadig mer jordbær i Norge.

Fakta bær Nordmenn spiser mest bær (dette inkluderer også andre bær enn jordbær) per person i hele Europa. Mer enn 4 kg per person i året. Bare fra 2015–2016 økte forbruket med 11 prosent. Kilde: Bama

Ifølge Bama økte produksjonen fra 1743 tonn i 2000 til 4606 tonn i 2016. Samtidig som importen spratt opp fra 1644 tonn til 10359 tonn.

– I 2000 var halvparten av alle jordbærene som ble spist i Norge norske. Nå har andelen sunket til rundt 35 prosent. Det skyldes at vi har større tilgang på smakfulle importerte bær som fører til at vi spiser mer jordbær hele året, og at norske jordbær har fått konkurranse av norske bringebær, sier Pia Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Bama.

Vi spiser rundt tre kilo jordbær hver årlig.