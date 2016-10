Martine Halvorsen (18) føler seg ofte ensom: – Når man ikke føler seg bra nok, er det lett å isolere seg fra andre

Økt prestasjonspress kan føre til ensomhet, sier Martine Halvorsen (18). Selv kan hun ikke huske sist hun ble invitert i en bursdag.

Det er tabu å snakke om ensomhet, sier «Topp model»-deltager Martine Halvorsen (18). Halvorsen har tidligere snakket om prestasjonspress i serien «Sykt perfekt», hvor hun blant annet forteller hvordan det er å leve med konstant dårlig samvittighet fordi hun selv føler at hun ikke presterer godt nok.

– Vi må ta debatten om ensomhet og prestasjonspress. Det å ikke føle at man strekker til og ensomhet henger sammen. Det har jeg selv kjent på mange ganger, sier Martine.

Setter det sosiale til side



VG skrev denne uken at stadig flere unge stresser seg syke. På Ullevål universitetssykehus har antallet stressrelaterte innleggelser økt med 400 prosent på fem år.

Ensomhet En vanlig definisjon er at ensomhet er å oppleve et savn av ønsket kontakt med andre. Man føler seg rett og slett alene. Fire av ti i aldersgruppen 16–24 år har vært plaget av ensomhet de siste to ukene, og en av ti ungdommer sier at de mangler fortrolige venner. Blant dem over 80 år oppgir over tre av ti at de er ensomme. Den laveste forekomsten av ensomhetsfølelse finner vi blant unge voksne, personer i etableringsfasen og voksne etablerte. Flere kvinner enn menn sier de føler seg ensomme. Røde Kors viste i 2013 til at 60 prosent av barn og ungdom i Norge har opplevd å være ensomme. I underkant av halvparten av aldersgruppen har opplevd å bli holdt utenfor. Kilder: Røde Kors, Helsedepartementet, SSB, Folkehelseinstituttet

– Prestasjonsnivået har økt forbi det vi takler. Unge i dag klarer ikke oppfylle alle kravene, og i forsøket blir vi mer og mer ensomme. Når alt handler om å prestere setter vi det sosiale til side, sier Martine.



Fire av ti i aldersgruppen 16–24 år oppgir at de er ensomme, viser en undersøkelse fra SSB. Flere unge får ikke venner på skolen og i nærmiljøet, og føler seg utestengt. Hele 70.000 nordmenn har ingen nære venner å henvende seg til når de trenger noen å snakke med, viser tall fra Helsedirektoratet.

Helseminister Bent Høie kalte ensomhet et «folkehelseproblem» overfor VG i 2015.

– Å være ensom er like helseskadelig som å røyke. Ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og for tidlig død. Vi er nødt til å ta dette mer på alvor, sa han.

«Jeg er ofte ensom, og jeg hater det».

Martine Halvorsen er blant dem som har følt på ensomheten. På bloggen skriver hun:

«Jeg er ofte ensom, og jeg hater det. Jeg vet det er tabu, men jeg vil ikke være en del av dem som later som, der jeg gjemmer meg bak 50 000 instagramfølgere, dårlige unnskyldninger og en fasade.»

«Jeg ønsker meg en venn som ønsker å stille opp, en venn som kan ringe når som helst, en venn som gir meg oppmerksomhet, og en venn som inviterer meg i bursdagen sin. Jeg kan nemlig ikke huske sist jeg ble invitert i bursdag.»

– Selv om jeg har både kjæreste og venner, føler jeg ofte at jeg ikke strekker til. Det er et evig jag. Jeg føler de aller færreste tar seg tid til å nyte det å være ung, utdyper Martine ovenfor VG.

– Later som alt er bra

Bakgrunnen for at 18-åringen skrev innlegget, som har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier, er hvor enkelt det er å fremstille livet som perfekt gjennom sosiale medier.

ÅPEN: Martine (18) har tidligere snakket om prestasjonspress og stress på videregående i serien «Sykt Perfekt». I år er hun å se som deltager i programmet «Top Model». Foto: Privat

Selv har Martine mange tusen følger på Instagram, hvor hun deler både antrekksbilder og øyeblikk fra hverdagen.

– Hvordan kan du være ensom når du har et nært perfekt image på sosiale medier?

– Jeg skjønner at du spør. Ingen innrømmer at de er ensomme på sosiale medier, sier Martine, og legger til at det hun savner er en venn som bryr seg.

– Ingen banker på døren til hverandre lenger. Selv om vi opprettholder en slags falsk kontakt på sosiale medier, så dekker ikke det behovet. Vi later som alt er bra, men egentlig er mange av oss utrolig ensomme. Det er et samfunnsproblem.

I innlegget på bloggen skriver hun:

«Jeg føler ofte på klumpen i brystet, spesielt en sen lørdagskveld. Den klumpen som forteller meg at jeg ikke er bra nok, og at jeg antageligvis skal dø alene. Ironisk? Tja. Den klumpen som forteller meg at jeg igjen ikke strekker til, og at jeg igjen ikke er invitert.»

Etter at Martine publiserte innlegget har det rent inn med meldinger. Hun har fått over 1000 henvendelser.

– Mennesker fra alle mulige samfunnsgrupper har tatt kontakt med meg. Det er jenter, gutter, ungdom og voksne. Mange takker for at jeg setter ord på det de føler, sier Martine.