Martin (22) må amputere etter jordskelvet på Kos – nå takker han for støtten

Martin Bakkejord Skolbekken mistet deler av begge beina under jordskjelvet på Kos. Nå må han amputere opp til knærne.

Torsdag kveld i forrige uke kom Martin Bakkejord Skolbekken og hans mor tilbake til Norge med ambulansefly. Nå ligger 22-åringen til behandling på Ahus i Oslo og må gjennom flere operasjoner.

Skolbekken, som er fra Nes i Akershus, ble kritisk skadet da han havnet under en mur da den greske ferieøya Kos ble rammet av et skjelv målt til en styrke på 6,7 på Richters skala natt til 21. juli.

Store deler av den aktive fotballspillerens underkropp havnet under jordmassene, og de to kameratene han var på ferie med bisto med livreddende behandling under den dramatiske hendelsen.

Nå takker han for den enorme støtten har fått fra venner og bekjente etter hendelsen.

«Må få rette en stor takk til alle som har sendt meg melding og støttet meg, dette hjelper!

Visse dager kommer til å være gode og noen dager kommer til å være dårlig, men med all den støtten jeg har så vet jeg at jeg alltid har noen som jeg kan prate med om jeg må det», skriver Skolbekken på sin Facebook-profil.

– Trodde det var slutten

Skolbekken, som før hendelsen var en svært aktiv fotballspiller i 3.-divisjonsklubben FUVO – Funnefoss Vormsund, må amputere begge bena opp til knærne etter jordskjelvet.

I sin Facebook-status skriver han:

«En saga er over for min del etter ulykken som skjedde i Kos. Jeg må amputere opp til knærne på begge beina, så min tid som aktiv fotballspiller er over. Det er helt jævlig, rett og slett. Fotballen har vært en del av meg i 22 år og kommer fremdeles til å være en viktig faktor bare ikke på samme måte som før.»

– Jeg var og besøkte ham for første gang i går og jeg er veldig imponert. Han er en gutt som har blitt voksen veldig fort, forteller Frode Engebretsen, som er Martins onkel, til VG.

Onkelen forteller at Skolbekken gjenfortalte sin opplevelse av skjelvet da han besøkte ham mandag. 22-åringen skal ha husket alt som skjedde under ulykken, selv om minnet sviktet litt fra tiden da han ble fløyet til Universitetssykehuset i Heraklion på Kreta kort tid etter skjelvet.

– Han fikk voldsomt med adrenalin i kroppen, så smertene sto nok ikke helt til skadene, men han trodde det var slutten der nede, forteller Engebretsen.

Ser fremover

To personer er bekreftet omkommet og rundt 360 mennsker ble skadet i jordskjelvet som rammet deler av Tyrkia og Hellas natt til 21.juli.

Ifølge onkelen er Skolbekken nå mest opptatt av å se fremover.

– Han har bursdag 14. november, og har allerede satt seg noen mål for den datoen. Da skal han opp å gå igjen sier han, forteller Engebretsen.

Likevel understreker onkelen at det er uvisst hvor lang tid behandlingen vil ta. Skolbekken skriver i sin Facebook-status at fremtiden er uviss.

«Det første som kommer til å skje er at jeg skal bruke all den støtten jeg har fått som motivasjon til å bygge meg opp til å bli en enda bedre person enn det jeg var. Jeg kommer til å få proteser slik at jeg kan gå, løpe, sykle, svømme osv. så det er ingen fare med det.

Dette kommer til å bli bra! Peace out!», skriver han.

Frem til ulykken har 22-åringen jobbet som bilselger i Nes, og brukt det meste av fritiden på fotballen.