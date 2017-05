Marinejeger får Krigskorset med sverd etter å ha kjempet mot terrorister i Kabul

Med fare for eget liv og under ekstremt krevende forhold bidro marinejegeren Ken Andersen til å redde et stort antall gisler og nedkjempe terrorister.

Nå får han Norges høyeste utmerkelse, Krigskorset med sverd, for sin innsats mot terrorister i Kabul.

HJEMME IGJEN: Ken Andersen har tjenestegjort til sammen 25 måneder i Aghanistan. Nå er han nettopp kommet hjem igjen. Foto: TORGEIR HAUGAARD, FORSVARET

– Det er en stor ære å få denne utmerkelsen. Jeg føler ydmykhet til de andre som har fått denne utmerkelsen, både under Den andre verdenskrig da landet vårt var okkupert og i moderne tid, sier Andersen til VG.

Han er nettopp kommet tilbake fra seks nye måneders tjeneste i Kabul.

Der har han igjen vært mentor for det afghanske spesialpolitiet CRU 222 som blant annet har ansvaret for å bekjempe de mest kompliserte terrorangrepene.

– Skal vinne hver gang

CRU 222 eller Crisis Response Unit 222 er en spydspiss mot terrorbekjempelse i Kabul.

– Kriserespons i Kabul er en «no-fail mission». CRU skal vinne hver gang, det finnes ikke noe alternativ. Den afghanske regjeringen må kunne vise til at aksjonen blir slått ned – koste hva det koste vil, sier Andersen til VG, og legger til:

– Så langt har CRU håndtert alle aksjonene i Kabul. Det skal vi fortsette med.

I begrunnelsen for tildelingen heter det:

«Under ekstremt krevende og farlige omstendigheter deltok han i striden med ekstraordinært mot. Med fare for eget liv bidro han til å frigi gisler og uskadeliggjøre terrorister. Andersens fremragende ledelse og innsats reddet med stor sannsynlighet et stort antall sivile liv.», heter det i begrunnelsen for tildelingen.»

Oppdrag mot terrorister



Norske marinejegere kom tilbake til Kabul i 2015. De har deltatt i en rekke oppdrag mot terrorister.

Kapteinløytnanten får utmerkelsen for oppdrag han utførte i 2015 i forbindelse med to terrorangrep i den afghanske hovedstaden:

** 13. mai 2015 angrep terrorister Park Palace Hotell i Kabul. Ken Andersen bidro, sammen med andre marinejegere og afghanske operatører fra spesialpolitienheten CRU222, til å redde 49 gisler. Terroristene drepte 14 mennesker før de ble nedkjempet.

** Den 6. oktober 2015 slo terrorister til i nærheten av den russiske ambassaden i Kabul. Etter en ti timer lang strid ble terroristene nedkjempet.

– Ønsker ikke fokus på meg som person



Marinejegeren vil få overrakt Krigskorset med sverd av Hans Majestet Kongen under en medaljeseremoni på Akershus festning på Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

SJEF: Kommandørkaptein Petter Hellesen er sjef for Marinejegerkommandoen. Foto: FORSVARET

– Det er hyggelig å vite at flere fra min avdeling, Marinejegerkommandoen, får utmerkelser denne dagen. I tillegg vil det være kjekt å stå sammen med en annen generasjon, som i dag er veteraner, og få utmerkelser denne dagen, sier Andersen.

Marinejegeren ønsker ikke å ha noen omtale av sitt privatliv.

– Dette er jobben min og jeg ønsker ikke noe fokus på meg som person, sier Andersen.

– En flott anerkjennelse

Kommandørkaptein Petter Hellesen er sjef for Marinejegerkommandoen.

– Dette er en velfortjent og flott anerkjennelse til Ken for den innsatsen han har gjort for landet. Det er også en viktig anerkjennelse for de andre på avdelingen som har lagt ned en viktig og flott innsats, sier kommandørkaptein Petter Hellesen.

Han mener tildelingen er viktig.

– Fordi den setter innsatsen norske soldater gjør for landet både hjemme og i utlandet på dagsorden, sier Hellesen