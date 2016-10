Marcus og Martinus skal opptre på Fredspris-konserten

De to norske stjernetvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen (14) skal opptre på den Nobel Fredspriskonserten i Telenor Arena.

– Vi er så stolte over at vi endelig kan fortelle om at vi skal opptre på årets Nobel Fredspriskonsert! #bignews #peaceisloud, skriver de to på Instagram onsdag formiddag.

STOLT OG GLAD: Slik forteller de norske tvillingstjernene om konsertnyheten på Instagram.

Guttene, som kommer fra det vesle tettstedet Trofors i Nordland, ble først kjent for et større norsk publikum da de vant MGP junior som tiåringer i 2012.

Slo gjennom som tiåringer



Allerede den gang kom sangen deres – «To dråper vann» inn på VG-lista, og året etter fulgte de opp med singelen «Leah» – som ble publisert både på iTunes og Spotify. I år har deres hittil største hit «Girls» blitt vist over 17 millioner ganger på YouTube.

Klar for svensk Idol-finale



Tenåringens suksess har ikke minst vært enorm hos våre naboer i Sverige – og det oppsto nærmest hysteri da tvillingenes konsert i selveste Globen ble utsolgt på bare 14 minutter.

Nå venter en ny opptreden i Globen: Bare tre dager før Nobelkonserten i Oslo, skal de opptre i den svært populære Idol-finalen i Sverige – som blir sendt direkte fra Globen i Stockholm.