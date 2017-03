Mann skutt flere ganger i Oslo

Mannen i 20-årene er alvorlig skadet etter at han selv møtte opp på Ullevål sykehus like før midnatt.

I en foreløpig forklaring til politiet har mannen fortalt at åstedet var utendørs på St. Hanshaugen, men politiet kjenner ikke til akkurat hvor.

– Han er skutt flere ganger, men jeg ønsker ikke å si hvor, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Det var mannen selv som møtte opp på Ullevål sykehus med skuddskader klokken 23.45 onsdag kveld. Mannen var bevisst, men tilsynelatende alvorlig skadet.

Ifølge politiet var fornærmede i kontakt med en person som på et tidspunkt tok frem et våpen og åpnet ild. Det er uklart hvorfor de to var i kontakt.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken.

– Fornærmede har forklart at gjerningspersonen er en mann. Vi har foreløpig ikke informasjon om at gjerningsmann og offeret kjente hverandre, sier Hekkelstrand.