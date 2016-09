Mann reddet opp fra sjøen ved Farsund – redningsskøyta tok fyr

De kraftige bølgene ved Borhaug utenfor Farsund dro med seg en mann ut i sjøen, før også redningsskøyten ble tatt av brottsjø og begynte å brenne.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mannen som falt i sjøen torsdag kveld er fløyet til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Det var klokken 19.24 torsdag kveld at meldingen om at noen hadde falt i vannet ved en molo ved Borhaug i Farsund kom.

Med kraftig sørvestlig vind, og vindkast på 20–25 sekundmeter utsatte steder i området, mørke og stor sjø, var leteforholdene både fra lufta og fra vannet vanskelige.

Det hersket også tvil rundt hvor mange personer det var som hadde falt ut i bølgene.

Fra følget på seks personer, som på tidspunktet befant seg på moloen i Farsund, var det kun en person som var savnet, samtidig som vitner meldte å ha sett to personer.

– Det som har skjedd, er at en person har blitt tatt av brottsjø og dratt ut i vannet, og da har en annen i følget kastet en jakke etter han. Den jakken er grunnen til at vi har mistenkt at det har vært to personer i vannet, sier redningsleder Bjørn Jarle Åmlid i Hovedredningssentralen på Sola til VG.



Åmlid opplyser at det var en utenlandsk mann som havnet i sjøen.

Brann i redningsskøyten – tre reddet opp



Det ble satt inn store ressurser i søket etter personen. I tillegg til redningshelikopter og redningsdykkere deltok redningsskøyten Ægir i søket.

Men søket på sjøen måtte kort tid etter stoppes:

Redningsskjøyta Ægir støtte på en kraftig brottsjø, får VG opplyst rundt klokken 21.30. I tillegg har båten deretter hatt en brann om bord.



TOK FYR: RS Ægir Foto: Redningsselskapet

Åmlid beskriver redningsskøyten som «sterkt skadet», og sier at mannskapet måtte evakueres av Sea King-helikopter.

– I dette tilfellet valgte helikopteret å bruke en veldig sjelden prosedyre som bare brukes i helt ekstreme tilfeller hvor det anses som for farlig å sette en redningsmann ned på fartøyet som evakueres. Helikopteret la seg litt på lesiden av fartøyet, og så hoppet mannskapet en etter en og ble plukket opp av helikopteret før neste mann hoppet, forklarer Åmlid.

Rundt klokken 22.00 var tre mannskap reddet opp fra sjøen. Åmlid sier at det etter forholdene står bra til med mannskapet.

TIL SYKEHUS: En person ble fraktet til Haukeland med helikopter. Foto: Svein Morten Havaas , Lister / Lister24 / NTB scanpix

Hørte rop om hjelp

Øyenvitnet Marius Jansen (18) sto på stranden med en venninne da ulykken skjedde.

– Vi så at det sto noen på enden av moloen, og jeg sa til venninnen min «se, det der kan jo ikke gå bra». Kort tid etterpå hører vi det som ligner på to rop om hjelp, sier Jansen.

Sammen med venninnen la han på sprang ut for å hjelpe.

– Vi møtte på noen utlendinger, og så personen i sjøen. Vi ble der frem til brannvesenet og ambulansen kom, sier Jansen.

Han fortalte sin historie først til Avisen Agder.

– Det var et følge på seks personer som befant seg på moloen på Borhaug i Farsund, også var det to som falt uti, sa alarmsentraloperatør Anita Odberg ved 110-sentralen til VG før det ble kjent at det kun var snakk om én person.