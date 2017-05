Mann pågrepet, siktet for drapsforsøk på kvinne i Oslo

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene som er siktet for drapsforsøk på kvinnen i 40-årene som ble funnet kritisk skadd på Grønland i Oslo natt til søndag.

– Dette er en alvorlig sak. Kvinnen har fått omfattende skader, men er utenfor livsfare. Hun er foreløpig ikke i stand til å la seg avhøre av politiet, sier leder Kjetil Moen ved voldsseksjonen i Oslo politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

Moen sier at det er en relasjon mellom kvinnen og mannen, men vil ikke utdype det noe mer foreløpig. Politiadvokat Sturla Henriksbø har ansvaret for den påtalemessige siden av saken og vurderte mandag om mannen skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

Mannen ble pågrepet etter av politiet hadde gjennomført rutinemessige etterforskningsskritt som gjennomgang av overvåkingskameraer og rundspørring.

– Vi har gjort beslag på stedet og arbeider der fremdeles med tekniske undersøkelser.

En bekjent av kvinnen skulle besøke henne i leiligheten hennes på Grønland i helgen. Der fant hun kvinnen hardt skadd, og varslet politiet en halvtimes tid over midnatt natt til søndag.