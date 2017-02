Mann pågrepet i Spania for seksuell omgang med barn under 14

En norsk mann ble fredag pågrepet i Spania etter at han ikke møtte opp i Fosen tingrett.

Førsteadvokat Bjørn Kristian Soknes bekrefter overfor VG at mannen er tiltalt for seksuell omgang med et barn under 14 år, og at han ble pågrepet fredag kveld.

– Den tiltalte ble pågrepet etter vanlig rettsadmodning gjennom Kripos til spanske myndigheter etter en kjennelse fra retten. Han har to utstedelser fra tidligere, men har ikke møtt opp, sier Soknes.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld, sier mannens forsvarer, Torfinn Svanen, til VG. Han ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at den tiltalte ikke møtte opp i Fosen tingrett.

Pågrepet hos en av sine nærmeste



Soknes sier at den tredje berammelsen i Fosen tingrett ble tilpasset ønsket til den tiltalte om å møte opp i retten i Trondheim. Det var det som ble brukt som begrunnelse for at han ikke møtte opp tidligere. Mannen dukket ikke opp da heller.

– Da skjedde det en pågripelse etter rettsadmodning fra Kripos. Han ble pågrepet hos en av sine nærmeste i Spania, sier Soknes.

Det som gjenstår nå, er å få mannen utlevert.

– Vi tror ikke det blir noe problem. Vi har skrevet til forsvareren hans at det vil skje innen rundt 14 dager, sier Soknes.

Han legger til at det har vært en stor belastning for den fornærmede.

– Det er en minimumstraff på 3 år, så det er en ganske alvorlig tiltale, sier Soknes.