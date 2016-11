Mann pågrepet for hotellvoldtekt i Harstad

En mann i 30-årene er siktet for å ha voldtatt en kvinne i 20-årene på et hotellrom sent tirsdag kveld.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet ble varslet av hotellansatte ved 23-tiden.

– Kvinnen fortalte at hun hadde blitt voldtatt av en mann som bodde på hotellet. Det er ingen relasjon mellom de to. Krimteknikere har vært på stedet og sikret spor, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til VG.

Mannen er pågrepet av politiet, og vil avhøres i løpet av de neste timene. Det er foreløpig uklart hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

– Avhør og undersøkelsene på stedet vil forhåpentligvis gi oss flere svar på hva som har skjedd. Det er også sikret spor på de to involverte, sier Thomassen.

Ifølge politiet var det kun mannen som bodde på hotellet.