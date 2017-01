Mann omkom i skianlegg i Hemsedal

Dødsfallet skjedde etter at mannen skal ha kjørt ut av løypen.

En mann har omkommet i forbindelse med skikjøring i et alpinanlegg i Hemsedal, opplyser politiet i Nordre Buskerud.

Politiet er nå på vei til stedet for å undersøke hva som har skjedd. Operasjonsleder Håvard Gåsbakk sier til VG at mannen muligens har truffet et tre.



Luftambulansen er på stedet og har forsøkt å livreddende førstehjelp, men livet stod ikke til å redde.

– Jeg kan bekrefte at det er en person som har kjørt ut av løypen og har omkommet. Den omkomne er tatt hånd om og vi sikrer spor og dokumenter hendelsen. Ut over det har jeg ingen opplysning, sier destinasjonssjef Andreas Smith-Erichsen ved Skistar Hemsedal til VG.