Mann observert flytende i elv på Fannrem

Politiet har satt igang leteaksjon etter at en mann ble observert flytende i elven like sør for Forve bru på Fannrem.

Dykkere, ambulanse og et Sea King-helikopter er på stedet og gjør observasjoner i elven, opplyser operasjonsleder Astrid Metli, ved Sør-Trøndelag politidistrikt.

– Vi ble varslet av en forbipasserende i tretiden om at en mann er observert i elven. Vi vet ikke så mye annet enn at han er savnet i elven, sier Metli.

Det ble gjort en ny observasjon senere og politiet ble varslet.

– Det søkes utifra det siste observasjon, sier operasjonslederen.

Ifølge Adressa skal det dreie seg om en laksefisker som har ramlet i elven. Politiet fikk melding om mannen fra forbipasserende.