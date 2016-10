Mann med Downs syndrom påkjørt og alvorlig skadet - føreren stakk av

Familien til den skadede: Vi skal finne sjåføren!

Tirsdag morgen ble en 45 år gammel mann påkjørt langs veien i Hakadal i Akershus. Bilen kjørte bare videre etter påkjørselen, uten å stoppe.

45-åringen ble fraktet til Ullevål med alvorlige skader.

Ifølge TV2 har politiet foreløpig ikke pågrepet noen i saken og sjåføren har ikke meldt seg.

VG snakket med den skadede mannens familie onsdag kveld:

– Vi skal finne den som kjørte bilen, uansett hva. Det er bedre at personen melder seg med en gang. Vi gir oss ikke, sier mannens svoger Runar Brekke.

Han fortsetter:

– Jeg skjønner at flere kan få panikk når noe slikt skjer, men dette dreier seg om et menneske og det finnes ingen unnskyldning for å stikke av på denne måten, sier han.

Brekke forteller at mannen har snakket med familien sin i dag, og han har det etter forholdene bra. 45-åringen fortalte familien at han ikke husker noen ting av hendelsen.

Familien sier til VG at de ønsker fokus på saken, og at det at den påkjørte har Downs syndrom gjør at han har noe mindre mulighet for å forklare seg om hva som skjedde.

– Vi er helt avhengige av at eventuelle vitner melder seg, fordi vi klarer ikke å finne ut av dette alene. sier han.

Politioverbetjent ved Nittedal lensmannskontor, Geir Bakk Anthonsen sier til TV 2 at de har fått lite tips.

– Det er veldig lite konkret å gå etter i denne saken. Vi ser svært alvorlig på at folk stikker av fra en slikt skadested, sier Bakk Anthonsen til kanalen.