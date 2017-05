Mann i 70-årene kjørte feil vei på E18 - skyldte på GPSen

Politiet sier det kun er tilfeldigheter at det gikk bra.

Politiet ble sent tirsdag kveld nærmest nedringt av personer som fortalte om en Suzuki som kjørte i motgående kjørefelt på E18 ved Sandvika i retning Oslo.

– Flere kjørte opp på siden hans og tutet for å få ham til og snu, og til slutt forsto han at han kjørte i feil retning. Han snudde et sted mellom Blommenholm og Høvik, sier operasjonsleder Rune Hekkelstand i Oslo-politiet til VG.

Politiet hadde lokalisert bilen ved hjelp av kameraene til Statens Vegvesen, og stoppet mannen i 70-årene. Han forklarte da at han hadde fulgt GPSen, og at det var årsaken til at han hadde havnet i motgående felt.

– Han har kjørt to-tre kilometer i feil retning. Heldigvis ble det ingen ulykker, men det er kun tilfeldigheter som gjorde at dette ikke gikk verre, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo-politiet til VG.

Det kommer imidlertid ikke til å gjenta seg med det første: Nå er mannens førerkort beslaglagt, og politiet har opprettet sak.