Mann i 60-årene død i Steinkjer – sønn siktet for drap

En mann i 60-årene er død etter en voldshendelse i Steinkjer. Sønnen i 20-årene er pågrepet og foreløpig siktet for forsettlig drap.

Politiet mottok torsdag klokken 14.14 melding om at en mann var alvorlig skadet etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum.

Han fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Mannen er i 60-årene og døde av skadene han var påført.

Til Trønder-Avisa bekrefter politiet at to personer har vært i slåsskamp. Hendelsen skal ha skjedd på åpen gate i et nabolag. To politipatruljer og to ambulanser rykket til stedet.

Sønnen i 20-årene ble kort tid etter hendelsen pågrepet ved et bolighus. Han er siktet for forsettlig drap.

– De involverte er far og sønn, sier politistasjonssjef Snorre Haugdahl under pressekonferansen torsdag kveld.

– Vi har iverksatt kommunens kriseteam, siden det åpenbart er en familietragedie som har rammet flere. Vi har en egen pårørendekontakt som følger opp nærmeste familie.



Videre sier Haugdahl at de involverte ikke tilknyttet noe miljø.

Politiet ønsket foreløpig ikke å si noe om motiv, men opplyser at de har kontroll på det man antar er drapsvåpenet.

Den døde personen ble påkledd en hvit drakt før politiet fraktet personen bort, skriver avisa.

Politiets krimteknikere kom til stedet like etter klokken 15 og det skal være et stort oppbud av politi på stedet, som blant annet driver med rundspørring i nabolaget.

Den siktede har fått oppnevnt Rolf Christensen som forsvarer.

Han sier til VG torsdag kveld at han ennå ikke har snakket med sin klient, og kan derfor ikke uttale seg om saken.