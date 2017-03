Mann i 60-årene død etter slåsskamp i Steinkjer

En mann i 60-årene er død etter en voldshendelse i Steinkjer. En mann i 20-årene er pågrepet og foreløpig siktet for forsettlig drap.

Politiet mottok torsdag klokken 14.14 melding om at en mann var alvorlig skadet etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum.

Han fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Mannen er i 60-årene og døde av skadene han var påført.

Til Trønder-Avisa bekrefter politiet at to personer har vært i slåsskamp. Hendelsen skal ha skjedd på åpen gate i et nabolag. To politipatruljer og to ambulanser rykket til stedet.

En mann i 20-årene er pågrepet ved et bolighus etter hendelsen. Personen ble påkledd en hvit drakt før politiet fraktet personen bort, skriver avisa.

Politiet opplyser i en pressemelding at mannen er forløpig siktet for forsettlig drap.

Politiets krimteknikere kom til stedet like etter klokken 15 og det skal være et stort oppbud av politi på stedet, som blant annet driver med rundspørring i nabolaget.

Politiet i Nord-Trøndelag opplyser på Twitter at de vil holde en pressekonferanse om hendelsen klokken 18.00.