Mann i 30-årene skutt av politiet i Bergen

En mann i 30-årene er skutt i beinet etter at han skal ha truet politiet med et skytevåpen.

Politiet fikk ved 02-tiden natt til tirsdag melding fra flere personer som hadde observert en mann med et skytevåpen i hånden på Møhlenpris i Bergen.

Bevæpnet politi søkte etter mannen, som de fant klokken 02.16.

– Han truet da politibetjentene med våpen, og de svarte med å løsne skudd. Mannen ble truffet i beinet, sier operasjonsleder Lars Geitle til VG.

Han forteller at mannen er kjørt til Haukeland sykehus i ambulanse.

– Jeg kan ikke si noe om skadeomfanget, men han var ved bevissthet.

Et vitne som var i området forteller følgende til VG:

– Jeg hørte to skudd etterfulgt av lyder som tilsa at mannen var i smerte. Ambulansen må ha vært der i løpet av et minutt eller to, så det er rimelig å anta at de sto på beredskap i nærområdet da politiet rykket ut. Etter dette forlot ambulansen åstedet med personen, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Operasjonslederen bekrefter at de har funnet et skytevåpen på mannen, men ønsker ikke å utdype dette. Han ønsker heller ikke å kommentere om de kjenner til mannen fra før.

– Spesialenheten er rutinemessig varslet, og de aktuelle politifolkene som var involvert blir ivaretatt, sier Geitle.