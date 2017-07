Mann i 30-årene død etter vold på Bjerke

Mannen som ble funnet ved Bjerke i Oslo med livstruende hodeskader tirsdag morgen er bekreftet død.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Tirsdag ettermiddag ble en mann funnet på Bjerke i Oslo med livstruende hodeskader.

Mannen døde torsdag kveld, bekrefter Hilde Strand, politiadvokat i Oslo politidistrikt til VG.

Mannen, som er i midten av 30-årene, var innlagt på Ullevål sykehus etter hendelsen.

To menn er fra før pågrepet og siktet for drapsforsøk. Den ene siktede mannen er rundt 40 år gammel, og den andre rundt 30 år gammel.



– Endring av siktelsene vil bli vurdert i morgen, sier Strand til VG.

Erkjenner ikke straffskyld



Advokat Henrik Boehlke representerer den ene siktede mannen, som er i 40-årene, og sier til VG at hans klient er gjort kjent med at mannen er død.

– Han er klar over det. Han erkjenner ikke straffskyld og vi venter foreløpig på politiets avgjørelse for om han vil fremstilles for varetekt. Det er alt jeg kan si på nåværende tidspunkt, sier Boehlke til VG.

Politiet gikk tidlig ut med mistanke om slagsmål og etterspurte personer som kunne ha vært vitne til hendelsen.

Den omkomne mannen skal være i midten av 30-årene og er hjemmehørende i bydel Bjerke i Oslo.

Blodige klær på bakken



Ut ifra de opplysningene politiet har fått skal hendelsen ha skjedd mellom klokken 15 og klokken 16 i tirsdag ettermiddag ved Refstadsvingen i bydel Bjerke i Oslo.

Politiet forklarte onsdag at det foreløpig er få som har tatt kontakt, men at de har grunn til å tro at flere kan ha vært vitne til hendelsen.

En kvinne som har bodd i nabobygget til voldshendelsen i flere tiår fortalte til VG onsdag at borettslaget er velholdt og rolig. Da hun ble klar over at noe skjedde utenfor gikk hun ned for å se.

– Det lå en bylt blodige klær på bakken. Vedkommende som ble slått hadde de fraktet bort. Jeg håper det ikke er tilknyttet borettslaget. De er så flinke med å holde det i orden her. Det er virkelig et bra sted å bo, sa kvinnen.