Mann har meldt seg, redningsaksjon avblåst etter funn av havarert båt

Redningssøket etter at det ble funnet en tom RIB i Oslofjorden er avblåst, etter at mannen som kjørte båten har meldt seg.

Det var søndag morgen at en båt av typen RIB er funnet drivende utenfor strandkanten ved Filtvet i Buskerud. Nå har mannen som lånte båten, meldt fra til eier om at han er i god behold.

– Savnede har meldt seg til eier av båten og bekreftet at han hadde uhell. Han falt over bord på grunn av en krapp bølge og svømte selv i land. Han har sagt at han er i god behold, sier vakthavende redningsleder Asbjørn Viste ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Hovedredningssentralen opplyste tidligere at det er funnet tegn som tyder på at den har vært involvert i en kollisjon.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon etter at båten ble funnet. Et Sea King-helikopter, flere redningsskøyter, forsvarets hurtiggående patruljebåt, kystvaktskipet Horten og lokale båter deltok. Forsvaret og Røde Kors bisto også.

Klokken 1419 ble aksjonen avblåst.

Viste opplyser at mannen hadde mistet mobilen i vannet da han falt overbord.

RIBen funnet ved nitiden

– Det var noen barn som så den ligge og slå i bølgene. De varslet en voksen som gikk ned og fortøyde den før de ringte politiet, opplyser operasjonsleder Rune Hunshamar i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Han forteller at Røde Kors bistår med søk langs land i begge retninger.

– Den sto med nøkkel i og gasspådrag på. Båten har ifølge patruljen på stedet punkteringsskader, skader på skroget og propellen, sier Hunshamar.

Hvis noen kjenner til båten eller har noen forklaring på hvorfor den befinner seg der, håper han at de tar kontakt med politiet.

FULL REDNINGSAKSJON: Denne båten av typen RIB ble funnet i strandkanten. Foto: , Hovedredningssentralen i Sør-Norge

Kongeskipet søker

Da VG snakket med Hovedredningssentralen i Sør-Norge ved 14-tiden kunne Viste fortelle at også kongeskipet var med i søket.

– Kongeskipet har meldt seg og koordinerer nå de mindre båtene i søket, sier han til VG.

Han forteller at det er veldig mange redningsskøyter med, i tillegg til forsvarets hurtiggående patruljebåt, kystvaktskipet Horten og lokale båter.

– Det er veldig god dekning foreløpig. Samtidig søker alle forbipasserende båter vi er i kontakt med, de holder skarp utkikk, sier Viste og legger til at de jobber ut fra flere teorier om hva som kan ha skjedd uten å ville gå i detaljer.