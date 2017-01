Mann fast i fjellet - uvær skaper trøbbel

Redningsmannskaper jobber med å hente ned en skadet amerikansk turist fra fjelltoppen Reinebringen i Lofoten, men været i området fører til problemer.

Mannen kontaktet nødetatene i 15-tiden torsdag formiddag etter at han skadet seg i en fot og innså at han ikke klarte å ta seg ned fra fjellet.

Været i området har så langt ført til at henholdsvis et Seaking-helikopter og en gruppe fra Røde Kors har måttet snu etter å ha forsøkt å ta seg til mannen. Seaking-helikopteret har imidlertid lokalisert turisten og vedkommende kommuniserer med Hovedredningssentralen over telefon.

– Alpin Redningsgruppe gjør seg nå klare til å gå opp for fjellet for å hjelpe ham ned, sier operasjonsleder Grete Birkeland i Midtre Hålogaland politidistrikt til VG i 19.30-tiden.

Rune Davidsen ved HRS Nord-Norge beskriver redningsarbeidet som «svært krevende».

– Det er kraftig vind, snøbyger, skredfare, mørke, bratt terreng og for mye vind og turbulens til at helikopteret kommer seg inn. Nå sender vi inn Alpin Redningsgruppe som har spesialutstyr og kompetanse for å operere under slike forhold, sier Davidsen til VG.



Turisten er ifølge HRS utstyrt for å bevege seg i fjellet og med klær som har holdt ham varm en stund, men etter hvert som tiden går blir tilstanden hans forverret.



– Vi har kontakt med ham og han sier han blir kaldere. Vi gjør alt i vår makt for å klare å assistere ham så fort som mulig.