En næringslivsleder på Østlandet er dømt til 16 måneders fengsel for fysisk og psykisk mishandling av sin tidligere stesønn.

Mishandlingen pågikk over en periode på cirka tre år og førte til at gutten fikk en alvorlig psykisk lidelse, ifølge dommen fra tingretten.

Gutten var ikke til stede under rettssaken. Men i dommeravør som ble spilt av i retten forklarte gutten at han ved en anledning ble jaget fra frokostbordet og kastet ut på verandaen, bare iført en «one-piece» pyjamas, barføtt og uten noe på hodet. Frokosten ble deretter satt ut til ham.

– Det var på vinteren, mørkt og kaldt ute, og fornærmede måtte krølle seg sammen som en ball for å holde varmen. Fornærmede husker at det var ekstremt kaldt og at han ikke turte å gå inn igjen før tiltalte hadde dratt. Han anslår at det tok cirka 20 minutter før han kom inn igjen, heter det i dommen.

Dommen vil bli anket, opplyser mannens forsvarer til VG.

Tiltalte: – Var en spøk



Gutten fortalte at sinnereaksjonen hos stefaren ble utløst av at han nynnet på en sang ved matbordet. Tiltalte forklarte i retten at det hele var en spøk og at stesønnen fritt kunne komme inn igjen når han ville.

Ved en annen anledning skal tiltalte ha satt seg opp på gutten, vridd hendene hans bak på ryggen og presset hodet hans ned i en sofapute slik at han fikk pustebesvær. Deretter skal gutten ha blitt dratt etter håret og ørene opp en trapp og blitt kastet inn på soverommet.

Tiltalte erkjente at det var en episode i tv-stua den kvelden, men at det som skjedde kun var at han tok fornærmede i hånden og i øreflippen og sa at «nå er kvelden over, nå holder det».

Gutten ble også nektet måltider og utskjelt og trakassert på det groveste av stefaren ved flere tilfeller, ifølge dommen.

Retten: Skapte frykt og utrygghet



Tingretten finner det bevist at tiltalte har utsatt fornærmede for vold og fysiske og psykiske integritetskrenkelser av alvorlig karakter, og at han har skapt et hjem der frykt og utrygghet har vært rådende.

– Voldsepisoden i kjellerstua er stygg. Likeledes er det en alvorlig fysisk krenkelse å jage eller stenge gutten ute kun iført pysj i kulda på vinterstid. I hjemmet har det vært et regime med «kadaverdisplin» i alle sammenhenger, herunder måltider.

Tiltalte nektet for at han har utøvd vold, og beskrev seg selv som hjelpsom og støttende overfor barna.

– Han finner beskyldningene som meningsløse og vridd ut av sin sammenheng. Han hevder å ha hatt et nært forhold til fornærmede og en sterk tilknytning, og gjør gjeldende at disse historiene må bero på at det forsøkes å plassere skyld for at fornærmede sliter psykisk og at familieforholdet gikk galt, heter det i dommen.

Tiltalte ble ikke trodd



Men mannen, som er daglig leder i et firma, ble ikke trodd av retten.

– Tingretten fester lit til forklaringene som fornærmede og hans mor har gitt om fysisk og psykisk vold i hjemmet til tiltalte, skriver dommeren, og påpeker at fornærmedes forklaring er troverdig og støttes av øvrig vitneførsel i saken.

I retten førte tiltalte vitner som forklarte at han fungerer fint i arbeidssituasjoner, og at han er en god kollega og sjef.

– At tiltalte fungerer godt i jobb, er flink og alltid hyggelig overfor kollegaer medfører ikke at han ikke har gjort det han står tiltalt for, slår tingretten fast.

Dommen var i samsvar med påstanden fra påtalemyndigheten. I tillegg til fengselsstraff ble mannen dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til gutten.

– Viktig med streng straff



Politiadvokaten som var aktor i saken, sier til VG at det er viktig å straffe vold i nære relasjoner strengt.

– Domfelte har ikke vist noen form for anger eller forståelse for at det han har gjort er straffbart, og dommen er derfor et klart signal også til ham om at adferden er helt uakseptabel.

Fornærmedes bistandsdvokat sier til VG at gutten er svært glad for å bli hørt på og trodd.

– Det var hovedsaken for ham, og det var hans umiddelbare reaksjon, at det var godt å bli trodd.

Mannens forsvarer, advokat Steffen Brandstad, ba i retten om full frifinnelse for tiltalte.

– Vi har ikke fått gått gjennom dommen i detalj, men han er både overrasket og skuffet, og vi har bestemt at dommen vil bli anket. Han mener seg uskyldig dømt, sier Brandstad til VG.