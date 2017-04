Mann død etter påkjørsel på E6

En mann er bekreftet omkommet etter at han ble påkjørt av en bil på E6 i Frogn sørøst for Oslo.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var sent onsdag kveld at Follo-politiet fikk melding om en ulykke sør for Smihagetunnelen. Det viste seg at en mann var påkjørt.

Det ble igangsatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

– Det fremstår som at det har skjedd i forbindelse med at han har gått langs veibanen, men omstendighet er uklare. Vi har funnet en parkert bil som kanskje kan knyttes til avdøde, men dette er noe vi undersøker, sier operasjonsleder Lisbeth Mjøsund til VG.

Politiet har startet etterforskning, og ulykkesgruppen til Statens Vegvesen er natt til torsdag på vei til stedet.

Operasjonslederen forteller at fører av ulykkesbilen - en kvinne - blir ivaretatt på stedet.

– Vi jobber også med å varsle pårørende, sier Mjøsund.