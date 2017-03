Mann bak knivangrep var på permisjon – politiet kritisk

Politiet reagerer på at mannen som gikk til angrep mot en skoleelev på en buss i Skien onsdag, hadde fått permisjon fra tvungent psykisk helsevern. Tidligere har mannen også knivstukket og slått tilfeldige personer.

Det var avisen Varden som først skrev at mannen som ble pågrepet etter et knivangrep på en buss i Skien onsdag er en tvangsinnlagt psykiatrisk pasient som var på permisjon.

Ifølge avisen har mannen en rekke ganger før knivstukket og slått tilfeldige personer.

Eleven, som går på en videregående skole i Skien, ble skadet da mannen gikk til angrep med kniv på bussen da han var på vei til skolen. Eleven fikk skader i hånden, men ble ikke alvorlig skadet i angrepet.

Etterforskningsleder Anette Fuglaas i Sør-Øst politidistrikt forteller til VG at gjerningsmannen er avhørt:

­– Han har vært i avhørt, og har avgitt en forklaring. Nå jobber vi med å hente inn overvåkningsbilder fra bussen, sier hun til VG.

Kritisk til permisjoner



Politiadvokat Bjørn Sæter i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor VG at mannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern i juni i fjor, og at ankeforhandlingene pågikk i Agder lagmannsrett tidligere denne uken.

– At han er idømt tvungent psykisk helsevern innebærer også at det er sykehuset som har ansvaret for sikkerhetstiltak rundt han, hvor strengt regime han er underlagt og hvorvidt han skal være innelåst eller ute. Politiet har ment at det over tid har vært for lav terskel til å gi ham permisjon fra sykehuset. Vi mener det er viktig å ha en dom på tvungent psykisk helsevern.

I tingrettsdommen kommer det frem at retten dømte mannen til tvungent psykisk helsevern fordi de fryktet at han ville skade eller drepe andre:

«Etter rettens syn er det konkret og reell fare for at (navnet) vil begå alvorlige legemskrenkelser som i verste fall kan ende med alvorlig skade eller drap dersom han ikke gis dom på tvungent psykisk helsevern», heter det i dommen fra Nedre Telemark tingrett, skriver Varden.

– Medisinsk ansvarlige som bestemmer



Mannens forsvarer, Andreas Nyhaug, sier til VG at han ikke kan uttale seg spesifikt om saken, men understreker at psykisk syke personer under tvungent psykisk helsevern ikke skal straffes, men behandles.

– Det er den medisinsk ansvarlige som bestemmer hvordan hverdagen til pasienten skal se ut – og som oftest er det sannsynligvis en tanke bak det. Det er ingen andre som i særlig grad kan påvirke dette. Utfordringen til de ansvarlige er å vurdere behandlingen opp mot samfunnsvernet, og i noen tilfeller kan det være at legene i større grad ser pasientens behov enn behovet for samfunnsvern, sier Nyhaug.

Politiadvokat Sæter legger til at dersom det ender med en rettskraftig dom, vil påtalemyndigheten få en partsrolle og en klagemulighet dersom de mener sykehuset ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til samfunnsvernet.

Strafferettslig utilregnelig

Sæter understreker at mannen er strafferettslig utilregnelig, og at han derfor ikke kan fengsles.

– Han er nå tilbakeført til lukket avdeling på sykehuset, og vi har fått en garanti om at han skal holdes inne til behandlingen av ankesaken er ferdig. Det handler om hensyn til samfunnsvernet, sier han.

Om hendelsen som på bussen i Skien onsdag mener Sæter det kun er tilfeldigheter som avgjør om det går bra:

– Hendelsen i går viser at det er nødvendig med strenge regimer rundt han og at det er nødvendig å fremme sak om tvungent psykisk helsevern, sier Sæter.

Samfunnsvernet skal ivaretas

Rettspsykiater Randi Rosenqvist er klar på at mennesker som er under tvungent psykisk helsevern bør ha mulighet til å få permisjon.

– Man er dømt til tvungent psykisk helsevern og ikke straff, så det skal ikke sammenlignes med fengselsstraff. Det er et behandlingsopphold, hvor hensikten er at pasienten skal bli bedre samtidig som samfunnsvernet skal ivaretas, sier Rosenqvist.

RETTSPSYKIATER: Randi Rosenqvist. Foto: Roger Neumann , VG

– I forarbeidene til loven om psykisk helsevern er det sagt at samfunnsvernet er det sentrale, men at pasienten skal få hensiktsmessig behandling. Det står også eksplisitt at man må kunne prøve ut forskjellige friere forpleininger, slik at man kan se om det kan gjøre pasienten bedre, sier hun.

Det er den faglig ansvarlige, som er en overlege eller en psykolog, som vurderer pasientens behov for permisjon.

Rosenqvist mener at det psykiske helsevernet i Norge er flinke til å sette samfunnsvernet høyt. Ifølge rettspsykiateren er det svært sjeldent at personer som har fått en dom om tvungent psykisk helsevern begår voldshandlinger i det offentlige rom.