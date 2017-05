Mann (29) skutt i leggen av politi i Stavanger sentrum

Politiet skjøt en mann som gikk mot dem med en øks i Stavanger sentrum. Flere barn og voksne ble vitne til hendelsen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Politiet har løsnet skudd mot en mann i Stavanger sentrum, sier jourhavnede jurist ved Sør-Vest politidistrikt, Sveinung Andersen.

– Oppførte seg ustabilt



– Vi fikk noe tidligere meldinger om en mann i sentrum som oppførte seg ustabilt og truende. Mannen bar noe som så ut som en kniv, vi sendte ut patruljer og jeg ga bevæpningsordre, sier operasjonsleder Charles Bøgild til VG.

Politiet konfronterte mannen, som gikk mot dem med det politiet omtaler som økselignende gjenstand. Mannen ble skutt i leggen og politiet måtte holde ham nede til ambulansen kom. Han fikk behandling på stedet i påvente av ambulansen.

Mannen er ikke livstruende skadet og hendelsesforløpet er foreløpig ukjent. Han 29 år gammel, norsk statsborger og kjent av politiet fra før av.

– Mannen er på sykehus og det er for tidlig å gå inn på noen siktelse, sier Bøgild.

Første meldinger om mannen kom inn klokken 15.17.

Krimteknikere er på vei og åstedet behandles. Spesialenheten er varslet og de involverte tjenestepersonene tas vare på.

Husker du? Mann skutt av politiet - døde

Politiet har foreløpig ingen ytterligere opplysninger om saken, heter det i en pressemelding.

SKUTT: Her ligger en mann nede, etter at han ble skutt av politiet. Han skal ha viftet med en øks før bilde ble tatt. Foto: Vg-tipser

– Mange er i sjokk

VG har snakket med en mann som ble vitne til hendelsen. Han forteller til VG at en mann kom løpende opp en bakke i sentrum med to politifolk etter seg.

– Han oppførte seg ganske rabiat, og det så ut som han hadde noe i hånden, sier mannen.

Flere personer ble vitne til hendelsen, blant dem flere barn. Ifølge flere vitner VG har vært i kontakt med skal det ha vært en konfirmasjon på stedet. Hendelsen skal ha funnet sted på en cafe i Stavanger sentrum.

– De fleste tok det med fatning. Barna ble skremt, og mange er i sjokk, sier mannen VG har snakket med.

Et annet vitne forteller at mannen jamret seg etter at han ble skutt. Politiet måtte holde ham nede, forteller vitnet. Hendelsen skjedde i nærheten av Valbergtårnet i sentrum av byen.

Se også: Mann skutt av politiet i Kristiansand