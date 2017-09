Nabolag i Mandal føler seg terrorisert om natten av svartkledd mann

Eldstedatteren i huset hørte forsiktig banking på vinduet. Da hun gikk bort for å se ble hun møtt av et mobilkamera i hånden på en svartkledd skikkelse, forteller en familie.

Det er et halvt år siden den første episoden. Noen uker før påske sto mannen utenfor soveromsvinduet til jenta, ifølge familien, som ønsker å være anonym. Hun skal først ha trodd det var lillesøsteren som tullet med henne, men da hun løp etter skikkelsen ut vinduet, forsvant han.

Siden skal det ha vært flere uønskede besøk at den joggedresskledde mannen i nabolaget. Familien mistenker også at lyder de trodde var vær og vind tidligere, kan ha vært nattevandreren.

Innbrudd: Kjørte bil inn i våpenbutikk – væpnet politijakt

Mobiliserte naboene

Far i huset skaffet seg viltkamera etter første besøk, og i mai ble mannen fanget på film. Far la seg til å sove på datterens soverom mens resten av familien sov i andre etasje.

– Klokken kvart på tolv den natten hørte jeg noen lyder, og seks minutter senere fikk jeg sms-varsel om at noe var plukket opp på viltkamera. Jeg løp ut for å se etter mannen, men da var han borte. Da jeg senere så gjennom kameraopptakene, viste de mannen, sier faren til Lindesnes Avis, som først omtalte saken.

Viltkameraet inverterer fargene, slik at det ser ut som om mannen er hvitkledd.

VG har vært i kontakt med familien, som viser til intervjuer de allerede har gjort.

Familien har også vært i kontakt med andre familier i nabolaget, som de forteller at har lignende historier. Den svartkledde skikkelsen skal blant annet ha ligget på taket til et hus og kikket ned i et soveromsvindu.

Naboene mobiliserte seg, og startet med å gå nattevakter i området. Flere ganger skal de ha vært i hælene på mannen, men han skal alltid ha kommet seg unna.

– Vi har vært aktive hele veien og i flere uker tilbrakte jeg fire timer i snitt hver natt sammen med andre ute i området. Vi har vært veldig aktive i håp om å finne ut hvem det er, forteller faren til avisen.

Leste du? Arrestert og mistenkt for innbrudd på prins Georges skole

VILTKAMERA: Familien antar at mannen er rundt 1.80 meter høy og bruker skostørrelse 42–43. Foto: Privat

– Terrorisert

Mandag valgte moren å legge ut et innlegg på Facebook med bilder tatt av viltkameraet. Her skriver hun at familien begynner å bli slitne, og at døtrene ikke sover godt om nettene. Moren forteller at hun håper det vil bidra til at det kommer flere opplysninger i saken.

– Vi blir terrorisert, og jeg føler meg utrygg hjemme i mørket. Jeg ligger og tenker på om han kommer tilbake. Og jeg er redd for døtrene våre. Det dreier seg om en mann som sniker seg rundt og filmer og dunker på vinduer. Jeg er redd for hva som blir neste steg, sier moren til Lindesnes Avis.

De siste månedene har familien sovet sammen og flyttet mellom soverom og stuen.

Simon (8) ble skremt av innbrudd: Fikk besøk av politiet

Henla saken

Politiet har blitt tilkalt tre ganger i nabolaget. Datteren i huset anmeldte saken først, og ble avhørt av politiet. For to måneder siden fikk familien beskjed om at saken er henlagt.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at politiet ikke har fått resultater i saken. Vi har forståelse for at politiet har gjort så godt de kan, men det har ikke vært tilstrekkelig. Vi har ikke fått en oppklaring i saken til tross for at vi har sittet oppe natt etter natt. Dette er et stort problem for vanlige folk i et vanlig byggefelt, sier faren, og håper andre som har kjennskap til saken tar kontakt med politiet.

Politiadvokat i Agder politidistrikt, Liv Seland, bekrefter til VG at politiet har vært involvert i tre lignende hendelser innenfor en radius på 500 meter, og i samme tidsrom. Politiet har forsøkt å sikre DNA og elektroniske spor, men har ikke lykkes. De har også ha patruljert i området både uniformert og i sivil.

– Saken ble henlagt i juni med begrunnelse ukjent gjerningsmann, sier Seland.

De skal ikke ha hatt noen mistenkte i saken. Seland forteller at saken blir tatt opp igjen dersom det kommer inn nye opplysninger av interesse.

– Det er en alvorlig sak, og vi skjønner at det ikke er lett for de involverte, sier hun.

Hun forteller at hun ikke kjenner til at det skal ha kommet inn nye opplysninger etter Facebook-innlegget som ble lagt ut tirsdag.