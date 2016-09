Maling helt over flere biler i Oslo – mann pågrepet

Politiet har pågrepet en mann i 20-årene mistenkt for å ha helt maling over minst tre biler på Grønland i Oslo.

– Det er er ikke akkurat billig å få ordnet disse skadene, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til VG.

Hun betegner minst tre biler som hardt skadet etter hendelsen som politiet fikk melding om like over klokken 02.00 natt til lørdag.

Politiet antar at malingen ble helt ned fra en leilighet like over bilene.

– Patruljen vår støtte på en kar som var tilgriset med maling. I tillegg hadde han noe tyvegods på seg, sier Aune.

Mannen i 20-årene er kjørt til arresten, og vil videre bli anmeldt for forholdet.

– Bileierne vil bli kontaktet av patruljen som var på stedet, og ført opp som fornærmede i saken, sier Aune.