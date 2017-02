Måtte sage seg inn på badet

Klesvasken pleier å være grei skuring for Jonas Wangsmo (21) og Simon Kristiansen (21). Men sist fredag gikk det meste galt på badet i leiligheten de leier på Majorstua i Oslo.

Under sentrifugering flyttet vaskemaskinen seg tredve centimeter bortover gulvet, nok til at det ikke var mulig å få opp baderomsdøren. Dermed kom de to kameratene seg ikke inn på badet før de skulle legge seg.

– Maskinen sto i klem mot en flisvegg og lot seg ikke rikke, forteller Jonas Wangsmo til VG.

Etter å ha gjort uttallige forsøk på å få opp døren, blant annet med flere tresleiver gjennom en liten åpning, ga de opp.

Lørdag morgen ringte de eieren av leiligheten, og fortalte hva som hadde skjedd. Hun hadde besøk av kjæresten Johnny Hundershagen (57) hjemme på Bogerud, og sammen dro de til Majorstua for å hjelpe.

LAGET SNARVEI: Harde virkemidler måtte tas i bruk for at de to studentene skulle komme seg inn på badet i leiligheten på Majorstua i Oslo i helgen. Foto: JOHNNY HUNDERSHAGEN

Brukte bajonettsag



Hundershagen sier til VG at han først tenkte at problemet kunne løses ved å fjerne listverket, og deretter ta ut hele dørkarmen. Da det ikke gikk så lett som han først hadde trodd, tok han frem bajonettsagen.

– Det gikk veldig lett. Innmaten i døren besto nesten bare av papp, så etter å ha slått hull med et brekkjern var det enkelt å skjære hull. Deretter dyttet vi vaskemaskinen tilbake på plass i nisjen den sto i. Vi satte også på noen gummipropper, som skal gjøre den mer stabil under sentrifugering.

Ny dør på under to timer



Hundershagen brukte ikke lang tid på å reparere skadene.

– Vi kjørte direkte på Obs og kjøpte ny dør. Det tok mindre enn to timer før alt var på plass igjen, sier han.

REDDENDE ENGEL: Her er Johnny Hundershagen (57) i gang med bajonettsagen i leiligheten på Majorstua. Foto: PRIVAT

Jonas Wangsmo tror det kan ha vært litt for mye klær i vaskemaskinen, og at det muligens var årsaken til at den begynte å «vandre».

– Vi hørte litt during fra badet, men tenkte ikke mer på det. Maskinen veide sikkert 60-70 kilo, sier han.



At vaskemaskiner kan «danse» over gulv er en kjent problemstilling, som flere ganger er omtalt i ulike diskusjonsforum på nettet.

– Mange glemmer å sjekke at vaskemaskinen står vannrett. Hvis den står skjevt er det lettere at trommelen, som henger i et fjæroppheng, får en skjevfordelingen når man sentrifugerer, sa Stian Normann-Arvesen, produktsjef i Miele, til Aftenposten i mars 2013.

– Enkelt å rette på



Ifølge Normann-Arvesen er det lett å rette på vaskemaskinen.

– Sett maskinen der du ønsker at den skal stå. Deretter legger du et helt vanlig vater i lengderetningen på maskinen. Juster maskinen til den er i vater. Deretter legger du vateret på tvers og gjør det samme, sa produktsjefen til avisen.