Arbeidstilsynet om Maaemo: «Graverende brudd på arbeidsmiljøloven»

Arbeidsdager på over 11 timer og lønn langt under minstelønnsatsene er blant lovbruddene som er avdekket.

Michelin-restauranten Maaemo i Oslo granskes nå av Arbeidstilsynet for det de i et brev kaller «graverende brudd på arbeidsmiljøloven», skriver Dagbladet.

Ifølge avisen gjelder de groveste lovbruddene som har blitt avdekket ulovlig lange dager, og manglede overtidsbetaling. Dagbladet skriver at de ansatte i snitt skal ha jobbet 11 timer daglig og 54-60 timer ukentlig. Dermed har flere av de ansatte jobbet 56-80 timer overtid i måneden.

Esben Holmboe Bang, kjøkkensjef ved Maaemo sier til VG at de fikk tilsynet i en ekstrem situasjon, hvor de ikke hadde oversikt over alt.

– Det var like etter vi fikk Michelin-stjernen og vi jobbet steinhardt for å komme ovenpå igjen, uten at det er noen unnskyldning. Det er kjipt å få den beskjeden, men vi har allerede tatt tak i situasjonen, sier kjøkkensjefen til VG.

Fra januar innførte de tre-dagers uker for de ansatte, i tillegg har de fem dager fri en gang i måneden, forklarer Holmboe Bang. Arbeidstilsynet mener også at timelønnen er lavere enn minstelønnsatsene, skriver Dagbladet.

– Våre ansatte har fastlønn, så om du regner timelønnen i den perioden blir den lav. Ellers er den som den bør være, sier Holmboe Bang til VG.

Maaemo er den første restauranten i Norden som fikk to Michelin-stjerner i 2012. I år fikk restauranten sin tredje stjerne fra den franske guiden.