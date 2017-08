Lyn og torden skaper trøbbel

Og uværet gir seg ikke med det første, ifølge meteorologer.

Været som har herjet det siste døgnet, påminner om alt annet enn sommer og sol.

– Det er nok det største antallet lynnedslag hittil i år samlet sett, sier vakthavende meteorolog ved Storm Geo, Cecilie Villanger.

Husbrann, forsinkelser og mann skadet

Tidligere i dag ble det meldt at en mann ble lettere skadet etter å ha blitt truffet av lyn ved Vollen i Asker. Politiet i Follo har også meldt på Twitter om brann i et hus på Fjellstrand som ligger i Nesodden kommune. De melder at den antatte årsaken til brannen var lynnedslag.

SAS opplyser til NRK at reisende fra Oslo må regne med forsinkelser i flytrafikken på grunn av tordenbyger. Det er ventet at problemene vil vare utover ettermiddagen og fram mot klokken 19.

110-sentralen i Romerike rykket også ut til kontroll etter et lynnedslag i Nordkisa, melder de på Twitter.

NRK skriver også at det onsdag morgen var et kraftig tordenvær på Vestlandet. Og brannvenesenet skal ha trodd at uvær var årsaken til at det begynte å brenne i et hus på Karmøy.

Ikke uvanlig

Det er, ifølge Villanger, ikke uvanlig at det på sensommeren blir mer tordenvær.

– Det er varmere i bakken og det oppstår ustabile luftmasser som fører til lyn og torden.

Hvis du også har opplevd store haglkuler det siste døgnet er dette også vanlig i forbindelse med torden, på grunn av at skyene blir høye.

Mange vil oppleve torden resten av uka

Meteorolog Villanger melder imidlertid at været skal roe seg fremover.

– Men i morgen kan det fortsatt komme tordenbyger i Nord-Norge. På Sør- og Østlandet blir det ikke så ille som det har vært i dag.

Hun legger til det blir skiftende bygevær ut uka, før været skal lette i store deler av landet over helga.

– Torsdag kommer et lavtrykk inn fra Skottland mot Sørvest-Norge. Dette gir en del regn til den sørligste landsdelen. Fredag blir det overgang til byger i Sør-Norge, gjerne da også med torden på Vest-, Sør-, og Østlandet. I helgen vil det fortsatt henge igjen enkelte byger på Vestlandet og det kan poppe opp enkelte ettermiddagsbyger med torden Østafjells. Sørlandet derimot, ser ut til å få stort sett oppholdsvær, sier hun.

Midt-Norge får imidlertid stort sett oppholdsvær torsdag og fredag.

Ragnhild Nordhagen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt kan melde at tordenværet som har herjet i Trøndelag og på Østlandet skal gi seg utover kvelden i dag.

– Men et nytt lavtrykk nærmer seg Norge og vil gi regn og regnbyger i Sør-Norge de neste dagene, og det er også utrygt for mer torden. Trøndelag ser ut til å slippe unna og får noen dager med lettere vær og temperaturer opp mot 20 grader, sier hun.

Råd i tordenvær

– Generelle råd i tordenvær er å ikke oppsøke høyder i terrenget, altså ikke legge ut på fjelltur. Man bør heller ikke bade når det tordner eller søke ly under trær. I en by er man ganske trygg da man har mange høye bygninger rundt seg. Man er også trygg i bil, sier meteorolog Villanger.

