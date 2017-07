Fagforening for oljeansatte skuffet over helikoptervedtak

Flyforbudet for Super Puma-helikoptrene oppheves. Det får fagforbundet Industri Energi til å reagere med vantro og skuffelse.

Fagforbundet Industri Energi reagerer også på måten Luftfartstilsynet har opptrådt i prosessen med å avgjøre om Super Puma-helikoptrene skal få fly igjen. Det kommer fram i et brev fagforbundet har sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Bakgrunn: 20 Super Pumaer satt på bakken etter ulykke

I brevet ber forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, om et møte med Solvik-Olsen for å diskutere Luftfartstilsynets opptreden, involvering og kommunikasjon i saken.

– Det er svært kritikkverdig at involvering og informasjon i denne prosessen har vært totalt fraværende, skriver Alfheim.

Han setter også spørsmålstegn ved tidspunktet for å dele avgjørelsen om å oppheve flyforbudet for Airbus H225 og AS332L2, også kalt Super Puma.

– Det er svært uheldig å slippe slike nyheter sent en fredag når fellesferien har startet, og det er svært uheldig med et møte i fellesferien da det er stor sannsynlighet for at mange av de berørte parter er på ferie, skriver Alfheim.

Fredag opplyste Luftfartstilsynet i en pressemelding at de har fått gjennomslag for alle sikkerhetskrav, og at flyforbudet oppheves fredag 14. juli.

Oljearbeider Sofie: Før sov vi i helikopteret, nå er alle våkne