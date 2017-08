VG tester nye Flesland: Terningkast fem for en flott og funksjonell flyplass

FLESLAND (VG) I dag jubler bergenserne over nye Flesland. Det har de all mulig grunn til, mener VGs mangeårige reisejournalist Mona Langset.

Den nye terminalbygningen er lys og lekker og nærmest et arkitektonisk smykke i seg selv. Glass, grått, hvitt og lyst treverk.

Men det var ikke det passasjerene jeg snakket med på åpningsdagen var mest opptatt av. Det var køene. Endelig skal det bli slutt på dem.

Med den nye terminalbygningen har Flesland fordoblet kapasiteten, og kan nå ta opp 10 millioner passasjerer i året.

Og de 10 millionene trenger ikke stå som sild i tønne. Arealet er nesten firedoblet, fra 22.000 til 85.000 kvadratmeter.

Førsteinntrykket i den nye avgangshallen er «overveldende lys og luftig» med vinduer fra gulv til tak i begge ender

LIKER FLYPLASSEN: VGs journalist og anmelder Mona Langset. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Andreinntrykket er «strømlinjeformet.» Funksjonene er plassert slik at du beveger deg rett frem mot gate etter hvert som du sjekker inn, leverer bagasje og går igjennom sikkerhetskontrollen.

Altså: Først innsjekkingsautomatene. Deretter bagdrop, og så videre rett frem til sikkerhetskontrollen.

Bagasjen tar heisen ned i kjelleren, så det er ikke lenger noe tverrgående transportbånd bak skrankene.

«Båser» i sikkerhetskontrollen

Sikkerhetskontrollen skal også gå mye raskere nå. Inntil 12 sluser kan opereres samtidig.

Fikk høre en vandrehistorie på Flesland i dag: Hver gang køen til sto helt ut på gaten, pleide bergenserne å si at det var trøndere på jobb i sikkerhetskontrollen, siden det tok så uendelig lang tid.

Flesland Gammel terminal: 22.000 m² Ny terminal 63.000 m² Total terminalareal: 85 000 Kostnadsramme: 3,6 milliarder Totalt antall gater: 15 (seks på ny terminal, ni på gammel) Flyoppstillingsplasser: Totalt 32, inkludert 17 fjernoppstillingsplasser

I dag ledes passasjerene inn i hver sin «bås» ved båndet som kjører håndbagasjen inn til gjennomlysning, lignende systemet på nye Gardermoen.

Plastboksene spretter opp på undersiden, så det er bare å plukke opp en boks og sende håndbagasjen gjennom kontrollen.

Mye på nye Flesland minner om nye Gardermoen. Så står også samme arkitekter bak utbyggingene av landets største og landets nest største flyplasser: Nordic Office of Architecture.

Arkitekturen er ren og enkel, uten noe dill.

KUNST INNE: Norsk natur. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Det største kunstverket i avgangshallen, er en film av norsk natur som dekker hele den ene kortveggen.

KUNST UTE: Bergen med spørsmålstegn. Erna Solberg foretok den offisielle åpningen i dag. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

I likhet med Gardermoen har Flesland nå fått avgang og ankomst i ulike etasjer. Og det er kollektivtransport til døren.

Bybanen som åpnet i april, har endeholdeplass i underetasjen.

BYBANEN: Endeholdeplass under flyplassen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Få stoler på utsiden



Det er luftig og flott, men likevel ett lite minus ved avgangshallen før sikkerhetskontrollen: Er du dårlig til beins er det få stoler å hvile seg på.

Etter sikkerhetskontrollen er det flere stoler. Men vær obs på at det som kan ligne «free seating» på plattformen over Fiskeriet, Starbucks og Joe & the Juice, i virkeligheten er stoler og bord som hører til disse spisestedene.

PÅ INNSIDEN: Foran SAS-loungen er det lenestoler Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Når jeg spør de som jobber der om det er tillatt å sitte ned uten å kjøpe noe på spisestedene under, får jeg høre at de ikke får lov til å jage bort noen. «Men du tar jo ikke med deg egen mat på kafé».

Så da er det like greit å velge for eksempel lenestolene foran SAS-loungen eller stolene og bordene bak klesbutikken Æra hvis du ikke skal kjøpe mat der.

Godt, men dyrt

BURGER MED CHIPS: 239 kroner. Foto: MONA LANGSET/VG

I den nye avgangshallen er det 20 nye butikker og spisesteder. I tillegg til de nevnte, blant andre Bølgen & Moi, og Northland.

Alle spisestedene har strømuttak i bordkanter, under bordplater, bak stolrygger eller skillevegger. Trenger du å lade mobilen? Du ser det kanskje ikke ved første øyekast, men det er stikkontakter og usb-innganger overlat.

LADEPUNKTER: Det er stikkontakter overalt. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Prisen for mat og drikke er som på flyplasser flest: Generelt høy.

Du kan for eksempel få en liten salat med reker, ett egg, fire delte cherrytomater og et par agursksiver til 173 kroner. Lite å bli mett av.

Eller en stor burger med tilbehør til 239 kroner. Det smaker godt, men spesielt billig er det ikke.

FISKERIET: En av 20 nye spisesteder og butikker. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Kaffe ligger på godt over 30 kroner for en liten kopp de fleste spisestedene, men det er også mulig å få en stor kaffe til 25 kroner på Seven-Eleven. Og du kan få grov eller fin bagett til under 90 kroner på Northland.

Reise med barn

ROBOT: Tina Chew (8) fra Hong Kong forelsket seg i roboten Pepper. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Barnemenyer er det dårlig med.

Men de yngste passasjerene er til gjengjeld tilgodesett med mye boltreplass.

En egen avdeling med paradis på gulvet, lego for de minste, lenestoler for de store, mikrobølgeovn til å varme babymat, tepper til slitne kropper, og en robot som snakker (!) gjør flyplassen til en god start på reisen for småbarnsfamilier.

Enda yngre passasjerer har gjerne behov for å skifte bleie før flyturen, og utenfor dame- og herretoalettene er det egne store kombinerte stellerom og handikaptoaletter.

No-touch-toaletter

TISSETRENGT? Det er alltid et toalett nnen rekkevidde Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Toalettene er en historie for seg: No-touch. Når du reiser deg fra toalettskålen, flusher vannet av seg selv.

Når du holder hendene under såpedispenseren, kommer såpen automatisk, og når du flytter hendene til kranen strømmer lunkent vann ut uten at du rører noe. Tørkevinden starter selvsagt automatisk når du stikker hendene inn i hullet i veggen.

TOALETTENE: Trenger ikke ta på noe Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Utenriks fra gammel terminal

68 prosent av trafikken til og fra Flesland er innenriks.

Alle passasjerer må igjennom den samme sikkerhetskontrollen og inn i den nye terminalen.

NY TERMINAL: Alle passasjerer må gå igjennom her Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Men mens de fleste innenrikspassasjerene også reiser herfra, må utenrikspassasjerene gå videre over en glassbro til den gamle terminalen.

Fortsatt også skal noe innenrikstrafikk gå fra den gamle terminalen på hverdagene. Men i helgene, når chartertrafikken er på sitt travleste, vil hele den gamle terminalen fungere som utenriksterminal. Dermed blir det også bedre plass for dem som skal reise ut av landet.

På sikt skal også den gamle terminalen oppgraderes.

Men allerede i dag har Flesland blitt en veldig god start på reisen for vestlendinger som ut i verden med fly.