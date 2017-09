Streikefare i SAS: – Partene står langt fra hverandre

Lørdag møtes partene i SAS-konflikten til mekling i et forsøk på å unngå streik i neste uke.

– Vi har forhandlet med SAS siden i februar, uten å komme til enighet. Nå har SAS avvist å forhandle videre, fordi partene står så langt fra hverandre. Nå har saken havnet hos riksmegleren. Kommer vi ikke til enighet i løpet av helgen, blir det SAS-streik neste uke, sier forhandlingsleder Jens Lippestad – som er leder i Norske SAS-flygeres Forening.

Det er LO-forbundet Norsk Flygerforbund og Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening som mekler på vegne av pilotene, med SAS som motpart.

Meglingen starter lørdag morgen, og partene har frist til midnatt søndag med å komme til enighet. Blir det streik blir kun to piloter tatt ut i første omgang: Én fra flygerforeningen og én fra Parat.

– Men vi kommer til å trappe opp streiken fra mandag, og har en plan for det, sier Lippestad.

REPRESENTERER PILOTENE: Fagforeningsleder Jens Lippestad sier de er har streikeplanen klar om de ikke kommer til enighet under meklingen med SAS i helgen. Arkivfoto: JENS NØRGAARD LARSEN

Hovedstriden står ifølge Lippestad om pilotenes ønske om større påvirkning på egen arbeidstid.

– Vi ønsker større påvirkning på balansen mellom arbeidstid og fritid. I dag har pilotene kun krav på en frihelg i måneden, noe som medfører at vi faktisk kan jobbe syv helger på rad uten fri. Vi har et skiftsystem som gjør at vi ikke har peiling på hvordan vi jobber før arbeidsplanen for neste måned slippes -14 dager før, noe som gjør det svært vanskelig å følge opp barna våre eller drive med organsierte aktiviteter.

– SAS krever på sin side at vi skal bli sesongarbeidere, og bare være ansatt i en 75 prosent stilling. Likevel skal vi alltid være tilgjengelige, og jobbe etter selskapets behov. Det betyr at pilotene heller ikke kan planlegge den tiden man eventuelt ikke får betalt om det ikke dukker opp noe jobb. De krever også at vi skal legge sommerferien vår til ugunstige tider på året, når det passer selskapet best.

– Vi har strukket strikken langt



Lippestad, som har vært fagforeningsleder i ti år, sier SAS- pilotene i disse årene har jobbet hardere og hardere for mindre og mindre fritid og lønn.

– Vi har gått med på dette for å dempe krisen som har vært i selskapet, og strukket strikken langt for både passasjerene og ledelsen. I 2012, da selskapet stod og vaklet på konkursens rand, uttalte ledelsen at vi måtte kutte helt inn til beinet, også fikk vi reparere senere. Men vi har aldri sett noe til den repareringen, det blir bare mer og mer slitsomt.

Ifølge Lippestad er lønn langt fra det viktigste for pilotene i denne meklingen.

– Vi krever bare 3,5 prosent lønnsøkning, og hverken mer i pensjon eller å jobbe mindre. Det til tross for at vi de siste årene har hatt en reell kjøpekraftsnedgang på 40-50 prosent og jobber nesten 50 prosent mer enn for 10 år siden, sier han.

SAS: – Gjør alt vi kan for å unngå streik



Det er fire dagers varslingsfrist på streikeuttaket, så passasjerene vil ikke merke noe til streiken før tidligst onsdag neste uke.

– På mandag og tirsdag vil flyene gå som normalt. Deretter vil flygningene bli påvirket, uavhengig av hvor mange piloter som tas ut i streik. Hvor mange det blir vet vi ikke. Men jeg vil understreke at vi helst vil komme til en enighet, og har ikke noe ønske om å ramme passasjerene og seigpine denne prosessen, sier Lippestad.

SAS ønsker ikke å kommentere konfliktpunktene i saken.

– Saken hos riksmegleren er berammet til lørdag og søndag. Vi har et mål om å komme til enighet med pilotene, men av respekt for forhandlingen ønsker vi ikke å kommentere detaljene i konflikten. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å unngå en streikesituasjon, sier pressekontrakt i SAS, Randi Baach til VG.