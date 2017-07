Skulle bare hente mobilen...

(VG Nett) Helikopterpiloten som landet midt i Hønefoss sentrum, angivelig fordi han hadde glemt mobiltelefonen sin, er innkalt til Luftfartstilsynet.

En feil ved helikopterdøren ble oppgitt som grunnen til at mannen gikk ned for landing i Hønefoss sentrum. Men sannheten er at han hadde glemt sin mobiltelefon, melder RingeriksPorten.

Piloten var ute med sitt helikopter LN-OPA AS 350 da han skal ha fått indikasjoner på at noe var galt med døren. Han skulle da ringe teknisk avdeling, men hadde glemt sin mobiltelefon.

Siden mobilen lå på Quality Hotell midt i bykjernen av Hønefoss syntes det for piloten som den naturligste ting i verden å gå ned for landing på hotellets parkeringsplass.

Luftfartstilsynet har innkalt selskapets operative sjef og flygeren til samtale i Luftfartstilsynet i morgen 25.januar klokken 12.00.

Ingen i Helitrans vil kommentere hendelsen før møtet i Luftfartstilsynet.