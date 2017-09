SAS har satt opp en ekstraflyging for å fly kreftsyke Jørn Dybdahl (56) og andre passasjerer fra Longyearbyen til Oslo torsdag.

Det var onsdag at VG omtalte at Dybdahl, som har nyrekreft med spredning til lunger og skjelett, risikerte å gå glipp av livsviktig immunterapi på sykehuset i Tønsberg, fordi SAS kansellerte torsdagens flyging fra Svalbard på grunn av muligheten for en omfattende pilotstreik.

Natt til torsdag kom meldingen om at SAS-streiken er avblåst, men flyselskapet har understreket at gårsdagens 100 innstillinger får konsekvenser for dagens flytrafikk. Samtidig bekrefter selskapet at de har satt opp en ekstraflyging etter å ha lest om Dybdahls situasjon.

– Når det ble et faktum at det ikke ble streik i dag, begynte vi å planlegge dagen for å se på hvilke flystrekninger og steder der det kunne være spesielle behov, sier Tonje Lund, pressekontakt i SAS, til VG, før hun legger til:

– Longyearbyen dukket opp som et av disse som følge blant annet av en passasjer med medisinske behov.

Bakgrunn: Kreftsyke Jørn (56) rammet av SAS-kaos: – Jeg har ikke tid til å vente

SAS har også satt opp ekstraflyginger til Bergen på grunn av helgens sykkel-VM, Stavanger og Paris. De er fornøyde med at Dybdahl og de andre passasjerene får en ny mulighet til å komme seg ned til Oslo torsdag.

Fornøyd etter løsning: – Livet går videre

– Vi er veldig glade for at vi nå kan fly ham ned fra Longyearbyen. Vi beklager konsekvensene denne streikesituasjonen har hatt for de reisende, men vi er kjempeglade for at vi har fått en løsning med pilotforeningen, slik at vi kan fokusere på å få de reisende opp i lufta og dit de ønsker å dra.

Da VG kontaktet Jørn Dybdahl torsdag morgen, bekrefter han at SAS får ham med på flygingen som går fra Longyearbyen 11.45, slik at han rekker avtalen på sykehuset neste dag.

– Dette tok mye energi når man er syk, men nå som det løser seg er jeg godt fornøyd, sier Dybdahl til VG.

Har brukt hundretusener: Jørn betaler sin egen kreftmedisin

Han takker VG og spesielt stasjonssjefen til SAS i Longyearbyen, som var svært behjelpelig med å løse situasjonen onsdag og torsdag morgen.

– Livet går videre og nå kan jeg konsentrere meg om det som skal skje, sier Dybdahl.

– Håper de tenker seg om neste gang

Han setter også pris på støtten fra kjente og ukjente som har kontaktet ham for å uttrykke sin sympati. Flere har også tilbudt seg å hjelpe Dybdahl med å komme seg ned til Oslo.

Nå håper han at dette blir siste gang han opplever slike problemer med SAS for å komme seg til behandling.

– Jeg håper de tenker seg om neste gang når de kansellerer turer til Longyearbyen. Vi som bor her har ingen andre muligheter til å komme oss av gårde.