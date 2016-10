SAS-kaptein ble nektet å fly etter promillekontroll på Gardermoen

SAS-kapteinen ble tatt med av politiet etter å ha blåst 0,1 i promille.

Like før avgang mandag morgen foretok politiet en rutinemessig promillekontroll av besetningen på et SAS-fly som skulle fra Gardermoen til København.

Den norske flykapteinen i 50-årene blåste til en lav promille og ble kjørt vekk av politiet.

– Kapteinen blåste til en promille på 0,1, noe som da er innenfor den lovlige grensen. Men fordi det settes strengere krav til de som tjenestegjør i lufta, måtte vi ta ham med oss, sier operasjonsleder i Romerike, Kristian Loraas, til VG.

Videre poengterer han at det ikke er sikkert om flykapteinen har gjort noe ulovlig, da utåndingsprøven som fulgte viste 0,0.

– Det blir opprettet en sak på dette, for å finne ut som det har vært en overtredelse av Luftvernloven. De som tjenestegjør i lufta må være avholds innen åtte timer før de starter på arbeid. Det er dette vi nå vil etterforske, sier Loraas.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, bekrefter hendelsen overfor VG.

– Det er snakk om svært marginale verdier, men i forholder oss likevel til situasjonen. At besetningen skal ha en promille på 0,0 åtte timer før de starter på jobb er en intern SAS-regel, men som vi tar med største alvor, sier Johansen.

Informasjonssjefen forteller at det ble hentet inn en annen flykaptein etter at mannen var kjørt vekk av politiet, og at flyet til København ble rundt 15 minutter forsinket.

– Vi ser på dette med største alvor, og har et ganske godt program for å håndtering av slike saker. SAS ønsker både å være en ansvarlig arbeidsgiver samtidig som vi selvsagt skal opprettholde en så høy grad av flysikkerhet som overhodet mulig.