SAS-fly på vei til Svalbard måtte snu – hadde ikke gjennomført passkontroll

Et SAS-fly var nesten framme på Svalbard da piloten fikk beskjed om å snu. Grunnen var at passasjerene ikke hadde vært gjennom passkontroll.

Flyet var på vei til Longyearbyen fra Oslo torsdag og skulle i utgangspunktet mellomlande i Tromsø på veien, ifølge Nordlys. På grunn av tåke gjorde flyet mellomlandingen på Evenes i stedet, og dermed ble passkontrollen ikke gjennomført.

Flyet rakk å nå sørspissen av Svalbard før det gjorde helomvending og fløy tilbake til fastlandet.

– Vi fikk beskjed av myndighetene i Norge at vi ikke kunne lande på Svalbard fordi det ikke var gjennomført passkontroll, så flyet snudde, forklarer pressekontakt Mariam Skovfoged i SAS.

Se dette: Her er verdens bredeste fly

Hun sier at passasjerene ble fløyet tilbake til Oslo, hvor de er innlosjert på hotell. Snuoperasjonen fikk også konsekvenser for over 100 passasjerer på Svalbard, som egentlig skulle være med flyet tilbake til fastlandet torsdag ettermiddag.

Fikk du med deg? Her kan du ha sex i skyene

Alle borgere fra alle land har lik rett til adgang og opphold på Svalbard, og utlendinger trenger ikke visum eller oppholdstillatelse. Men siden Svalbard ikke er del av Schengen kreves det passkontroll ved avreise fra Norge siden man passerer Schengens yttergrense.

Les også: Mann gikk amok på fly – besetningen prøvde å stoppe ham ved å kaste vinflasker