Rutefly passerte drone i 6000 fots høyde over Oslo: – Livsfarlig og strengt ulovlig

Politiet ser meget alvorlig på meldingen og leter nå etter dronepiloten i Oslo.

– Vi fikk melding fra Avinors kontrollsenter cirka klokken 19 om at piloter på et fly på vei til Gardermoen hadde observert eller passert en drone i 6000 fots høyde (1828 meter, journ.anm) ved Skøyen. De ble naturlig nok skremt av dette, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt, til VG.

Avinor har bedt politiet om bistand til å lokalisere både drone og dronepilot.

– Det sier seg selv at dette er livsfarlig for flytrafikk og strengt ulovlig.

Jøkling opplyser at politiet har mannskaper i området som speider etter dronen, samt leter etter personen som styrer den. Han minner om at 120 meter er den maksimale høyden over bakken som er tillatt for dronebruk.

– Vi er interessert i tips fra publikum som kan ha sett den eller de som holdt på med dette. Vedkommende kan nok vente seg en reaksjon fra oss.

Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, bekrefter at Avinors kontrollsentral fikk melding om dronen fra piloter på et SAS-fly som var på vei til Gardermoen fra London.

– Dette er en ulovlig hendelse og vi har dermed rapportert om dette videre til politiet.