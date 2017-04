Røros lufthavn er tilbake i normal drift

Bombegruppens undersøkelser viser at det ikke er noe som truer sikkerheten ved Røros lufthavn som var stengt i flere timer torsdag.

– Dermed har flyplassen åpnet igjen og er i normal drift, opplyser operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt, Kamilla Engen.

Rundt klokken 14.30 fikk politiet melding om at en av «bombesnifferne» som skanner bagasje og gods i sikkerhetskontrollen på flyplassen i Røros, gjorde utslag på uønsket materiale.

Sikkerhetstiltak ble innført og en sikkerhetssone på 500 meter ble satt opp. Rundt klokken 20.30 torsdag ankom politiets bombegruppe fra Oslo med helikopter. Omtrent en time senere kunne den slå fast at det ikke har blitt avdekket noe som truer sikkerheten på flyplassen.

Kan ha vært i kontakt med sprengstoff



– Forholdene er dermed avklart og operasjonen er avsluttet, sier Engen til VG torsdag kveld.

Hun opplyser at det er indikasjoner på at lasten har vært i kontakt med sprengstoff, eller at det er eller har vært, sprengstoff i lasten.

Det er imidlertid uklart under hvilke omstendigheter mistanken oppsto, eller hvor lasten sto på flyplassen.

Alle ansatte og passasjerer ble i forbindelse med hendelsen evakuert til en sikker sone, ifølge lufthavnssjef ved Røros Gudbrand Rognes. Vakter ble satt opp på veien ut av flyplassen og passasjerer ble også nektet å komme inn i avgangshallen så lenge lufthavnen var stengt.

Ifølge Rørosnytt.no forlot et fly flyplassen uten passasjerer og det ble ordnet annen transport for passasjerene.

Kjent avsender og mottager



I 16-tiden skrev politiet i en twitter-melding at avsender, mottager og innhold er kjent.

Da sa Viola Elverum, som også er operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt, til VG at situasjonen fremdeles er uavklart selv om innholdet er kjent. Lasten er sendt innenlands, men hun ønsket ikke å konkretisere hvem avsender og mottager er.

Det ønsket heller ikke operasjonsleder Engen å si noe om torsdag kveld.

– Avsender og mottager har vært kjent for oss hele tiden, og det er ikke noe galt med selve lasten. Men det er som sagt indikasjoner som tyder på at den kan ha vært i kontakt med sprengstoff.

Togstrekningen mellom Røros og Glåmos var også stengt frem til omtrent klokken 21 torsdag kveld.