Norwegian-flyging avbrøt avgang fra Kristiansand lufthavn – tok av igjen uten å si fra

Norwegian-flyet akselererte for takeoff, men bråstoppet etter 230 meter fordi pilotene slo av motorene – på en slik måte at all elektrisitet om bord forsvant.

Hendelsen skjedde 4. november i år på Kristiansand lufthavn Kjevik, ifølge Aviation Herald.

Den aktuelle flygingen ble operert av Go2Sky for Norwegian.

Norwegian, et Boeing 737–800 med rute Kristiansand til Oslo akselererte 230 meter før flyet bremset opp på rullebanen.

Pilotene slo av motorene slik at det ble helt mørkt om bord, og ble stående i samme posisjon i fem minutter, før det igjen akselererte for takeoff og tok av, ifølge nettstedet.

Ifølge nettstedet bekrefter radardata at flyet rullet 230 meter ved første akselerasjon, stoppet i cirka fem minutter før det deretter tok av og holdt seg på 1500-fots høyde frem til Oslo.

Mørklagt kabin



Aviation Herald skriver at begge motorene ble slått av og at det ble mørkt ombord:

Mens de kabinansatte gikk gjennom midtgangen for å berolige passasjerene startet pilotene igjen uten varsel, slik at de kabinansatte måtte løpe tilbake til plassene sine, skriver Aviation Herald.

Det avkrefter kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian:

– Da flyet tok av satt alle trygt på plassene sine, skriver han i en e-post til VG.

Like etter avgang fikk pilotene varsel om at det var noe galt med kabintrykket, og flyet fløy dermed i bare halvparten av det som er normal høyde hele veien: 15000 fot.

Da flyet landet trygt i Oslo 40 minutter senere skal de kabinansatte ha nektet å fly videre med de to innleide pilotene, ifølge Aviation Herald.

Sandaker-Nilesen i Norwegian bekrefter at det stemmer at de ikke ønsket å bli med videre.

Har fulgt opp saken internt



Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen bekrefter til VG at motorene på flyet ble slått av mens pilotene ventet på klarering for avgang:

– Vi kan bekrefte at motorene på flyet ble slått av mens pilotene ventet på klarering for avgang. Vi forstår at det kan virke skremmende at det plutselig blir mørkt i kabinen. Vi kan også bekrefte at da flyet kom opp i lufta, fløy det på lavere høyde grunnet en varsling om feil lufttrykk i kabinen. Vi har fulgt opp denne saken internt hos oss og med Go2Sky, som gjennomførte denne flygingen, skriver han i en e-post.

Han forteller at flygingen er en såkalt «damp lease»:

– Det betyr at det er selskapet Go2Sky som gjennomfører flygingen på vegne av Norwegian. Det er deres ansvar å levere rapport til luftfartsmyndighetene, noe vi har fått bekreftet at er gjort, sier han.



Sandaker-Nielsen sier til VG han ikke har oversikt over pilotenes statsborgerskap.

Han legger til:

– Selv om kommunikasjonen ikke fungerte optimalt, viser våre undersøkelser at det aldri var noen fare for passasjerenes eller besetningens sikkerhet, sier han.



– Skal ikke skje



Luftfartstilsynet har fått en kopi av det slovakiske flyselskapets rapport til Norwegian om hendelsen, og avdelingsdirektør Jan Petter Steinland sier til Aftenposten at hendelsen er svært uvanlig:

– Slike hendelser skal ikke skje og vi har stor forståelse for at situasjonen ble oppfattet som dramatisk. Det var ingen tekniske feil på flyet, men situasjonen eskalerte etter at avgangsprosedyrene ikke ble fulgt. Manglende informasjon til passasjerene forsterket åpenbart opplevelsen. Samtidig er det viktig å understreke at flyets varslingssystemer fungerte som de skulle, og det var ingen reell fare for sikkerheten til passasjerene, sier Steinland til Aftenposten.

Havarikommisjonen har ikke mottatt varsel



Direktør William J. Bertheussen i Statens Havarikommisjon forteller til VG at de er blitt informert av Aviation Herald om at hendelsen skal ha blitt varslet til dem, men at de ikke kan se å ha mottatt noe varsel på nåværende tidspunkt:

– Varslingsforskriften pålegger blant annet operatører og brukere å varsle om hendelser, alvorlige hendelser og ulykker i luftfarten. Forskriften er nylig endret på Europeisk nivå slik at utenlandske operatører ikke lenger er lovpålagt å rapportere til norske myndigheter, men til egen nasjonal myndighet. Hvorvidt dette kan ha skjedd i dette tilfellet er ukjent. Videre er det slik i Norge at kun alvorlige luftfartshendelser og ulykker rapporteres direkte til havarikommisjonen i parallell med Luftfartstilsynet, sier han.

Han legger til at Luftfartstilsynet vil motta alle innrapporteringer – flere tusen hvert år.

– I dette tilfellet har ikke havarikommisjonen mottatt noe varsel gjennom de normale varslingslinjer, men vi sjekker om det kan ha blitt innrapportert andre veier. For å si noe mer om denne saken må vi ha mer informasjon, sier han.

